Gabriela Cristea se mândrește tare mult cu fetița ei. Mesajul emoționant pe care i-l transmite Victoriei la aniversarea de 3 ani

Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, sărbătoresc 3 ani de la nașterea fetiței lor, Victoria. Ambii părinți au postat pe rețelele de socializare imagini cu micuța, însoțite de mesaje înduioșătoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Azi, iubita noastră Victoria împlieste 3 anișori. 3 ani în care am făcut și am trecut prin atâtea stări și emoții, împliniri, iubire, credință, încredere, teamă și iarăși de la capăt…Nu pot decât să-i mulțumesc bunului Dumnezeu, soției mele, familiei mele și tuturor celor care au adus un gând bun! Vă doresc să vă găsiți și voi victoria voastră, dacă nu a venit până acum, sigur va veni dacă credeți în asta! Victoria, tati te iubește!”, este mesajul emoționant scris pe Instagram de cântăreț.

La rândul ei, fosta vedetă de la Antena Stars, a celebrat cei 3 ani de existență ai fiicei printr-o descriere înduioșătoare: „ani întregi m-am gândit cum o să fie întâlnirea cu tine, cum o să te strâng în brațe, cum am să te alint. Nimic din ce am visat nu a fost măcar pe aproape de ce mi-a fost dat să trăiesc din clipa când am aflat că ești la mine în pântec. Habar nu am avut că bucuria, speranța, teama și toate sentimentele mele se pot trăi la o asemenea intensitate. Tu, o fărâmă de om, mi-ai adus ce nu mi-au adus toți anii la un loc. La mulți ani, prunca mea frumoasă! La mulți ani, prințesa! Da, știu… tu nu ești «plințesa», tu ești «Vitolia»! ?”, sunt cuvintele pe care frumoasa brunetă le-a atașat unei postări de nu mai puțin de 10 fotografii cu copila.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gabriela Cristea, o mamă și o soție fericită

În luna august a acestui an, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au sărbătorit un an de la cununia religioasă. Cei doi, însă, formează un cuplu de aproximativ 7 ani și au o relație solidă.

Familia lor este completată de cele două fetițe pe care acestia le au, Bella Victoria Margot și Thea Iris Selena. Victoria este copia fidelă a mamei sale, cele două au ochii identici și un zâmbet inconfundabil.

ADVERTISEMENT

„Sunt fericită că ne-am găsit și îi mai cer lui Dumnezeu doar sănătate, de dragostea noastră ne îngrijim noi. Te iubesc, soțul meu!”, scria Gabriela, cu ocazia zilei de naștere a soțului, la o fotografie a celor doi.

Prezentatoarea TV afectată de pandemie

Gabriela Cristea, deși are tot ce îi trebuie pentru a fi fericită acasă, s-a declarat foarte afectată de zilele mai puțin obisnuite prin care am trecut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu o carieră de peste 15 ani în televiziune și realizată și pe plan sentimental, vedeta a recunoscut pe Instagram că pandemia îi aduce o stare de depresie și îi este frică să mai iasă din casă.

„În ultima vreme am făcut așa ca un soi… nu știu dacă să-i spun depresie. Nu-mi vine să mai ies din casă. Mă simt protejată la mine acasă. Mi-e frică să ies din zona mea de confort. (…) Mă gândeam să încep să fac sport”

ADVERTISEMENT