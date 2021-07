Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc și au împreună două fetițe. Prezentatoarea de la Antena Stars a fost taxată dur de internauți din cauza felului în care a apărut la un eveniment monden.

ADVERTISEMENT

Bruneta a mers cu soțul ei la evenimentul respectiv și a publicat fotografii pe rețelele sociale. Amândoi au purtat ținute albe, iar Gabriela Cristea a ales o rochie lungă și mulată.

Gabriela Cristea, taxată dur de internauți. Cum și-a făcut apariția la un eveniment monden: „Ai strâmbat panoul de atâta slăbire”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ieșit în oraș singuri după mult timp, după cum a precizat în mediul online.

ADVERTISEMENT

Tavi Clonda a ales o pereche de pantaloni scurți, un maieu și încălțări sport albe, iar soția lui a optat pentru o rochie lungă și mulată. Rochia i-a pus silueta subțire în evidență, însă nu toți fanii au apreciat modul în care s-a prezentat.

„În seara asta am iesit in oras cu soțul meu dupa muuuuulta vreme, doar noi doi. A fost…altfel! Am facut poze la panou si am savurat un cocktail doar noi doi. A fost dragut dar tot m-am simtit vinovata”, a scris Gabriela Cristea pe Intagram.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Internauții și că nu are cum să fie atât de slabă în realitate. Unii dintre fani au lăudat-o pentru kilogramele date jos, însă nu toți au fost de părere că Gabriela Cristea este atât de slabă.

„Vrei să zici că ești așa slabă? Ai strâmbat panoul de atâta ‘slăbire’”/ „Oare când te vede lumea în realitate ca de fapt ești de două ori mai mare decât în pozele ce le pui pe social media nu e șocul mai mare? De fapt tu dai ocazia oamenilor sa vorbească despre aspectul tău fizic prin ceea ce afișezi, când te văd în realitate au un șoc.”

ADVERTISEMENT

„Vai…câtă modificare de poze. Las-o naiba”/ „Cât Photoschop”/ „Ce urâtă modificare”/ „Pune mâna și slăbește femeie, dacă tot ești așa obsedată să fii slabă! Editezi pozele alea de le ia naiba”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

Gabriela Cristea, ținta criticilor din mediul online

Gabriela Cristea a devenit ținta criticilor din mediul online. Recent, vedeta a publicat o fotografie de la un picnic, iar sticla de șampanie pe care o ținea în mână era deformată, semn că a fost modificată.

ADVERTISEMENT

Fanii au observat imediat acest detaliu și i-au scris comentarii dure prezentatoarei TV, acuzând-o că apelează în mod exagerat la programele de editare.

De asemenea, Gabriela Cristea s-a fotografiat în platoul Antena Stars, însă rădăcinile nevopsite au atras atenția fanilor, care au numit-o „ultima babă”.