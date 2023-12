Gabriela Prisăcariu, primele declarații după ce a ajuns pe patul de spital, înainte de sărbători. Ce are soția lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu a postat un filmuleț în care apare pe patul de spital, iar fanii s-au îngrijorat pentru starea ei de sănătate. Soția lui Dani Oțil le-a spus urmăritorilor că este bine fără a da foarte multe detalii despre starea ei de sănătate.

Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, la spital înainte de sărbători

Lumea s-a liniștit, văzând-o zâmbind pe blondină, iar FANATIK a aflat ce a pățit, totuși, partenera de viață a lui Dani Oțil. Gabriela Prisăcariu ne-a povestit că nu a scăpat în acest sezon de virusul gripal. Da, gripa a dus-o la spital, iar în imaginea pe care a publicat-o pe Instastory își făcea niște analize de sânge.

Vedeta a confirmat pentru FANATIK că simptomele de gripă nu sunt unele severe, lucru de care e extrem de încântată, mai ales că boala a venit taman înainte de sărbători.

„Simptomele sunt ok acum”

„Sunt bine, am doar o gripă, nu am altceva. Mi-am făcut niște analize de sânge, este doar o gripă. Simptomele sunt ok acum. Mulțumesc că sunt bine”, a clarificat Gabriela Prisăcariu, pentru FANATIK.

își va relua cu siguranță activitatea din mediul online, și nu numai, fiind solicitată și la diverse evenimente, la prezentări de modă, având în vedere că simtpomele nu sunt unele care să îi pună în real pericol sănătatea.

E drept că va avea grijă în continuare de ea, până când va scăpa de tot de gripa care i-a venit de hac. De altfel, în filmulețul postat pe Instastory, vedeta poartă mască pentru a nu-i infecta și pe ceilalți cu virusul gripal. Așadar, toți cei care și-au făcut griji pentru influenceriță pot sta liniștiți.

Gabriela Prisăcariu a mai trecut pe la clinică recent, dar nu pentru vreo problemă gravă de sănătate. Manechinul și-a făcut !

FANATIK a discutat în urmă cu ceva timp despre procedura la care a fost supusă Gabriela, una care nu e recomandată tuturor. Medicul cu care publicația noastră a vorbit a prezentat riscurile intervenției pe care a avut-o nevasta lui Dani Oțil.

Fotomodelul și-a pus botox în axilă ca să nu mai transpire excesiv

Mai exact, pentru a preîntâmpina transpirația excesivă, Gabriela și-a pus botox la axilă. „Tratamentul nu este recomandat pentru oricine. Nu e recomandat doar pentru că acea persoană își dorește să folosească mai puțin deodorant. Este recomandat pacienților care suferă de această afecțiune denumită hiperhidroză. O persoană sănătoasă, care nu transpiră excesiv, nu ar avea motive să își injecteze botox la nivelul axilelor, palme, ori alte zone.

Tratamentul acesta este indicat pentru persoanele care au o hiperactivitate a glandelor sudoripare, din diverse motive. Să nu uităm că procesul de transpirație are rolul său. De la termoreglarea organismului, până la eliminarea anumitor substanțe și a bacteriilor”, a explicat medicul dermatolog Rodica Baciu, pentru FANATIK.

Cât despre efectele adverse ale unei astfel de proceduri, medicul ne-a spus în felul următor: „Pot exista unele efecte adverse mici, precum înroșire temporară locală, edem, mici echimoze.

Atenție la persoanele care pot avea reacții de hipersensibilitate la toxina botulinică! Tratamentele cu botox nu sunt permanente, ci temporare. Efectele sale durează undeva de la 3 până la 6 luni. Apoi trebuie repetat tratamentul”.