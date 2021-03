Gabriela Prisăcariu rupe tăcerea. Toate detaliile despre sarcină și nunta cu Dani Oțil: „Ne plac surprizele”

Deși nu au ajuns încă la altar, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil sunt împreună de mai bine de ani buni, iar acum așteaptă cu sufletul la gură venirea pe lume a primului lor copil. Până în luna august, când este „programat” fericitul eveniment, viitoarea mămică a oferit toate detaliile despre sarcină și…. nuntă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ei bine, îndrăgitul prezentator TV s-a conformat și a cerut-o în căsătorie departe de casă, în scurta vacanță petrecută în Mexic, dar pandemia le-a dat planurile peste cap. Tot răul spre bine, însă, pentru că amândoi adoră surprizele și își doresc să se bucure de moment.

„Avem în vedere şi căsătoria, nu aş vrea să vorbesc despre ea pentru că, așa cum v-am spus, nouă ne plac surprizele. Nu am făcut cumpărături, nu am amenajat camera copilului. Ştiu sigur că am vrea să călătorim, dar vom vedea dacă se poate”, a dezvăluit frumoasa blondină pentru click.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iubita lui Dani Oțil a spus totul despre sarcină: „Ne doream foarte mult un copilaș”

„Trăim cele mai frumoase clipe. Anul acesta vom fi patru. Trebuie să punem la numărătoare şi pe Găluşcă, pisicuţa noastră, pe care ne-am făcut oarecum antrenamentul ca părinţi.

Eu şi Dani ne doream foarte mult un copilaş şi iată că gândurile ne-au fost ascultate. Sunt însărcinată în 16 săptămâni, luna a patra, suntem fericiţi şi ne bucurăm de ceea ce ne este dat să trăim.

ADVERTISEMENT

Nu vă pot da detalii despre cum l-am anunţat pe Dani că vom avea un bebeluş, prefer să păstrăm pentru noi. La fel şi sexul copilului, dacă este fetiţă sau băiat, sau cine ştie, chiar gemeni, o să fie o surpriză.

Pot să vă spun că părinţii noştri au fost copleşiţi de vestea că îi vom face bunici. Îşi doreau mult”, a declarat Gabriela Prisăcariu. Se consideră o graviduță normală, fără pofte exagerate, chiar dacă există și o interdicție pe care nu o poate trece cu vederea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mă simt bine. În prima luna a fost un pic mai greu pentru că am avut stările de greaţă specifice, dar nu au fost atât de grave. Mănânc încontinuu, mi-e foame mereu şi mănânc tot ce prind.

Nu am pofte deloc, nu suntem în acel moment de trezit la 2 noaptea să îl trimit pe Dani după căpşuni, chiar este fericit din punctul ăsta de vedere. Nutriţionistul meu mi-a recomandat să mănânc tot ce îmi doresc, nu am poftă de dulciuri, ceea ce e bine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

M-am îngrăşat două kilograme, însă greutatea pentru mine nu va fi o problemă în această perioadă. Am o singură interdicţie cu care mi-a fost destul de greu să mă obişnuiesc. Nu am voie să fac sport!”, a mai spus iubita lui Dani Oțil.