Gafă Reuters. Poză cu Viktor Orban la știrea despre demisia lui Ludovic Orban

Reuters a comis o gafă de proporții chiar în articolul care informa asupra demisiei lui Ludovic Orban din funcția de premier al României. Publicat pe site-ul agenției de presă, acesta a fost ilustrat printr-o fotografie care îl înfățișa pe șeful Executivului de la Budapesta.

De remarcat, însă, că descrierea imaginii este cât se poate de corectă. „Prim-ministrul ungar Viktor Orban, la Bruxelles, Belgia, 17 iulie 2020”, stă scris sub poza în care se află, de fapt, Viktor Orban.

Ludovic Orban și-a depus mandatul în cursul zilei de luni, 7 decembrie, la mai puțin de 24 de ore după alegerile parlamentare în urma cărora Partidul Național Liberal a suferit un nou eșec usturător. Până la numirea noului prim-ministru, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat interimar pe ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă.

Reuters a încurcat borcanele. L-a confundat pe Ludovic Orban cu premierul de la Budapesta

„Prim-ministrul centrist al României Ludovic Orban și-a dat demisia luni, semnalând că a renunțat la ideea de a deveni următorul premier, după alegerile de duminică”, se arată în articolul publicat de agenția Reuters.

Acesta a fost preluat ulterior și de Yahoo News, cu tot cu fotografia în care apare premierul Ungariei, Viktor Orban. Incidentul a stârnit controverse în mediul online și a reamintit de momentele în care artiști de renume mondial precum Ozzy Osbourne sau Lenny Kravitz, prezenți pentru prima dată în București, au confundat Capitala cu Budapesta.

De asemenea, în 2012, cei 400 de fani ai echipei de fotbal Atletic Bilbao care trebuiau să asiste la finala Europa League au ajuns în Ungaria, deși partida se disputa pe Arena Națională. Așa se face că în 2015 a luat naștere campania „București, nu Budapesta”.

Ludovic Orban și-a anunțat demisia pentru ca România să aibă „un Guvern responsabil”

„România are nevoie de un guvern responsabil care să reprezinte voința cetățenilor români. Decizia mea de azi vreau să arate că nu mă cramponez de funcție. Îmi închei mandatul după un an și o lună. Plec cu fruntea sus, tot ce a fost omenește posibil am făcut.

Guvernul după demisia mea va fi condus de un membru al cabinetului care va fi desemnat de președintele României. Am încredere că în negocierile declanșate de președinte vocea rașiunii va triumfa. Demisia mea vreau să arate că nu mă cramponez de nicio funcție, nu pun condiții

Orice măsură pe care am luat-o a fost luată cu un singur scop. Acela de apăra sănătatea și șlocurile de muncă ale românilor. Am convingerea că PNL va avea capacitatea să dea premierul și să formeze coloana vertebrală”, este anunțul făcut de Ludovic Orban.

