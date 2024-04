Galeria Rapidului a dat-o pe engleză, dar a comis-o grav! Greșeală de clasa a doua într-un banner afișat la meciul cu Sepsi. Foto

Înaintea , elevii lui Cristiano Bergodi înregistraseră numai înfrângeri în primele trei etape ale play-off-ului SuperLigii și se aflau pe poziția a cincea în clasament.

Greașeala comisă de galeria Rapidului în partida cu Sepsi

În prima repriză a partidei din Giulești, suporterii au afișat un mesaj de susținere pentru Liviu Ungurean, liderul galeriei care a primit încă 30 de zile de arest preventiv joi, 11 aprilie.

El este acuzat de formarea unui grup infracțional organizat prin care erau introduse materiale pirotehnice pe stadioanele de fotbal din România.

Banner-ul afișat în peluza stadionului conținea un text în limba engleză prin care fanii rapidiști încercau să explice că faptele lui Liviu Ungurean nu sunt tratate ca în străinătate, acolo unde, la fel ca în România, suporterii folosesc materiale pirotehnice la meciuri.

Textul în limba engleză conținea însă o greșeală gramaticală, suporterii atrăgând mai degrabă atenția asupra acesteia, ci nu asupra mesajului transmis.

În locul ”Pyro in Romania it’s a crime, in the rest of Europe it’s showtime”, ar fi trebuit scris ”Pyro in Romania is a crime, in the rest of Europe it’s showtime”. Tradus în limba română, mesajul suporterilor înseamnă ”Materialele pirotehnice în România sunt o crimă, în timp ce în Europa sunt parte din spectacol”.

Trei jucători scoși din lot înainte de Rapid – Sepsi

După ce etapa trecută Rapid a fost învinsă de CFR Cluj, scor 4-1, și a renunțat la gândul de a câștiga titlul de campioană, .

Alexandru Albu, Damjan Djokovic și Jayson Papeau nu au prins lotul pentru jocul cu Sepsi OSK. Cu ei în teren, formația giuleșteană a încasat patru goluri în prima repriză a meciului de la Cluj.

Dintre aceștia, Albu și Papeau își termină contractele cu Rapid în această vară, în timp ce Djokovic ar putea să se despartă de clubul vișiniu după ce prestațiile sale au fost sub așteptările conducerii.