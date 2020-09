Gamerul profesionist al Universității Craiova: „Cicâldău ar trebui să fie cel mai bun în FIFA 21!” Cum va arăta viitorul joc din seria FIFA! Exclusiv.

Odată cu introducerea Ligii 1 în celebrul joc FIFA, românii și-au regăsit plăcerea de a juca cu echipele românești într-un joc simulator de fotbal. Astfel, CFR Cluj, FCSB sau „U” Craiova se pot bate cu formații ca Barcelona, Real Madrid sau FC Liverpool.

Clubul patronat de Mihai Rotaru a fost primul din prima ligă care a decis să investească în acest segment, așa cum se întâmplă în vest. Astfel, oltenii au angajat o persoană care să se joace pe consolă și să reprezinte Știința în diferite competiții.

FANATIK a stat de vorbă cu gamerul profesionist al Unviersității Craiova, iar acesta a declarat că Cicâldău ar trebui să aibă cel mai bun rating din echipă în FIFA 21! Nu a ezitat să ne dezvăluie cum va arăta viitorul joc din seria FIFA.

Dan Buzărnescu, gamerul profesionist al Universității Craiova: „Alex Cicâldău ar trebui să fie cel mai bun jucător al nostru în FIFA”

FIFA 20 a adus o noutate care a fost privită cu ochi buni de români, introducerea Ligii 1 în joc. Astfel, dacă erai fan Clinceni, puteai să joci cu echipa preferată în UEFA Champions League. Transferul lui Cristiano Ronaldo sau Leo Messi în România poate deveni realitate, cel puțin în joc.

Perioada de pauză provocată de pandemie a adus și primele turnee organizate de Liga Profesionistă de Fotbal și Federație Română de Fotbal: „Mă bucur că s-a realizat acel turneu, a fost o experiență care mă va ajuta pe viitor. Am fost supărat pe modul de joc ales, nimeni nu-l joacă, cel cu 85 rating, unde te limitează foarte mult. Din ce am înțeles, în acest an, se dorește o afiliere cu EA Sports, iar câștigătorul să primească și niste puncte în clasamentul oficial,” a declarat Dan Buzărnescu, jucătorul profesionist al Universității Craiova.

Buzărnescu nu a reușit să câștige turneul, însă este campion național la FIFA 19, acolo unde a reușit să se impună într-un sistem Ultimate Team, așa cum sunt cele de afară. Fostul fotbalist de perspectivă al craiovenilor a fost primul gamer profesionist angajat de către o echipă de primă ligă, cu atât mai mare era satisfacția, întrucât era vorba de echipa sa de suflet, Universitatea Craiova: „Nu pot să spun o sumă pe care a investit-o Craiova, dar mi-au oferit toate condițiile necesare pentru performanță. Acest lucru este de apreciat. Poate la FCSB mai este la fel.”

„În FIFA 21, consider că Universitatea Craiova ar trebui să aibă un rating foarte bun. După părerea mea, Alexandru Cicâldău merită să aibă cel mai bun rating. Cred că un 78 ar fi excelent pentru el,” a mai spus Dan Buzărnescu.

FIFA 21 stă să se lanseze! „Poate vom avea cel mai bun joc de până acum”

Căpitanul echipei naționale de FIFA a României a vorbit și despre noul joc care se va lansa pe 6 octombrie: „Am jucat 150 de meciuri de FIFA 21 Beta, pot spune că jocul este bun, chiar spre foarte bun. Poate cu mici modificări, vom avea cel mai bun joc de până acum. Eprima dată când este favorizat atacul, dacă stai să te aperi, o să pierzi. Jocul de FIFA s-a dezvoltat foarte mult și mă bucur că România a început să pună preț pe sportul rege în varianta virtuală.”

Mai mulți jucători din lotul Științei sunt pasionați de jocul pe consolă, dar Buzărnescu spune că nimeni nu-l întrece pe Mihai Roman: „Din păcate, din cauza pandemiei, nu am mai jucat cu toți jucătorii. Cel mai bun este Mihai Roman, cei mai slabi sunt cei care nu joacă deloc.”

Jucătorul profesionist al Științei promite că va juca FIFA cu toții fanii Universității dacă trupa lui Bergodi va câștiga campionatul după 30 de ani: „Cu siguranță vom face acest lucru. Mereu stăteam cu suporterii la fan-zone. Îmi face mare plăcere să stau cu ei de vorbă, dar mai ales să joc un meci demonstrativ.

Consider că avem o echipă foarte bună pentru a câștiga titlul, sper ca anul acesta să avem șansa pe care anul trecut nu am avut-o și să ne bucurăm cu toții la sfârșit,” a mai adăugat Dan Buzărnescu.