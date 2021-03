Gândurile lui Ovidiu Popescu, după meciurile cu Macedonia și Germania: „Atunci am aflat că joc”. Video

Transformat din mijlocaș central în fundaș central, iar acum și în fundaș dreapta, Ovidiu Popescu este unul dintre cei mai polivalenți fotbaliști români. El a fost folosit de Rădoi în meciurile cu Macedonia și Germania.

Fotbalistul de la FCSB a avut evoluții apreciate și la echipa de club, dar și la națională, remarcându-se prin seriozitate și prin disponibilitate la efort. Popescu a mărturisit că a aflat de abia la vestiare că va fi titular cu Macedonia de Nord.

Fundașul liderului Ligii 1 a mărturisit că meciul cu Germania a fost un test pentru a descoperi nivelul la care se află și susține că nu crede că diferența dintre el și nemți a fost una atât de mare. De asemenea, Popescu crede că România putea scoate un egal.

Gândurile lui Ovidiu Popescu, după meciurile cu Macedonia și Germania: „Am aflat la vestiar”

În vârstă de 27 de ani, Ovidiu Popescu se află în cel mai bun moment al carierei sale. Ajuns titular de drept la FCSB, Popescu a fost folosit în ultima vreme exclusiv în banda dreaptă a apărării, iar evoluțiile sale au fost apreciate inclusiv de selecționer.

Mirel Rădoi l-a chemat la prima reprezentativă și l-a utilizat din primul minut la meciurile cu Macedonia de Nord și Germania. Popescu a avut de înfruntat adversari grei, precum Emre Can sau Leroy Sane, dar s-a achitat bine de sarcini.

„Am aflat că voi fi titular cu Macedonia de Nord în vestiar. Atunci am aflat primul 11 și a venit și Rădoi cu cele două teste negative. A fost un moment foarte frumos, e o mândrie să îmbraci tricoul naționalei României. Nici cu Germania nu știam, mai ales că a fost un meci cu o echipă foarte mare, cu jucători de calitate, care joacă în campionate puternice, în Champions League. Chiar voiam să văd la ce nivel sunt, dacă pot face față acestor jucători.

Am vrut să îmi fac o analiză, dacă mai am de îmbunătățit. Și normal că am de îmbunătățit chestii, pentru că nu sunt perfect. Ținând cont că la FCSB am mai jucat în Europa League, preliminarii de Champions League, am mai întâlnit și acolo adversari puternici. În primul an, dacă țin bine minte, am jucat cu Manchester City. Aveau jucători gen Aguero, Stones, Yaya Toure… Am întâlnit adversari puternici, dar acum îmi doream să văd la ce nivel sunt și dacă e foarte mare diferența dintre mine și ei.

Eu zic că diferența nu este uriașă, doar că noi avem altă mentalitate încă de la copii și juniori. Ei au alte principii și modalități, iar asta face diferența. Și aseară am avut ocazii să facem un meci mare, posibilitatea chiar să egalăm. Nu sunt eu în măsură să comentez despre Germania sau selecționerul lor, dar pe final am simțit că putem egala și putem face un meci bun.

În ultimele 10-15 minute, am simțit că putem să egalăm sau să câștigăm. Mihăilă a avut ocazie la 0-0, nu știm care era soarta meciului dacă dădea gol. Simțeam că putem să îi dominăm și să dăm gol. Am jucat fundaș dreapta și la FCSB în ultima vreme, exceptând meciul de la UTA când a fost Șut suspendat. Sper să joc în continuare, să fiu sănătos și vom vedea pe viitor ce va mai fi”, a spus Ovidiu Popescu într-un interviu acordat paginii de Facebook a echipei naționale.

Optimist înaintea meciului cu Armenia: „Avem forță, atmosfera e bună”

Ovidiu Popescu se declară optimist înaintea meciului pe care România îl va juca miercuri, la Erevan, contra Armeniei. Fundașul de la FCSB crede că tricolorii se pot reface după efortul din ultimele zile și pot câștiga contra echipei clasate pe locul 2 în grupă.

„Fizic, mă resimt după fiecare meci. A doua zi, sunt mereu obosit. Dar cu refacere, antrenamente și vitaminizare, mă pot pune pe picioare. Nu pot să prevăd nimic, nu sunt prevăzător. Dar la fiecare meci încercm să dăm tot ce avem mai bun, să ne depășim limitele.

Nu contează oboseala de a doua zi. Și aseară am încercat să dau tot ce am mai bun pentru echipă și pentru România. Cred că fiecare meci trebuie tratat 100% la victorie. Fiecare jucător își dorește să câștigăm fiecare meci. Avem forța să câștigăm la Erevan. Suntem uniți, jucăm în campionate puternice, atmosfera este bună”, a mai spus Popescu.