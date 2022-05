Garry Kasparov, geniul mereu cu o mutare în fața tuturor! De la meciurile legendare contra lui Karpov, la războaiele cu Vladimir Putin. Azi va deschide Superbet Chess Classic

Garry Kasparov, alături de 10 dintre cei mai buni șahiști ai lumii la Palatul Parlamentului. O imagine la care sportul minții din România nu ar fi îndrăznit să viseze cu câțiva ani în urmă. Cu atât mai mult cu cât un român va concura la cel mai înalt nivel, alături de marile nume din șah. La doar 21 de ani, Bogdan Deac are toate datele pentru a fi în jucător de top 10 mondial în următoarea perioadă.

Garry Kasparov, în centrul atenției la ceremonia de deschidere a Superbet Chess Classic, turneul de excepție organizat la București

Dar, așa cum era de așteptat, Garry Kasparov va fi în centrul atenției la ceremonia de deschidere a , prima etapă din 2022 în Grand Chess Tour. Timp de 20 de ani, între 1985 până în 2005, când s-a retras, Kasparov a fost cel mai bun din lume. Și-a asigurat astfel titlul de cel mai mare șahist din istorie.

este cu atât mai specială în contextul războiului din Ucraina. Kasparov a fost cu o mutare înaintea tuturor și în privința lui Vladimir Putin. A fost primul nume uriaș care a atras atenția asupra pericolului pe care sângerosul dictator rus îl reprezintă pentru democrația întregii lumi.

La un pas să strice cina jurnalistei Gillian Tett. El voia doar să salveze lumea de Vladimir Putin

În luna martie, la scurt timp după izbucnirea războiului, Gillian Tett, una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din lume, publica un editorial cu titlul „De ce ar fi trebuit să îl ascult pe Garry Kasparov în privința lui Putin”. Este un articol care ar trebui să răsune în mințile vesticilor, care au fost atâta timp avertizați de pericolul pe care autoritarul Putin îl poate reprezenta. Iar geniul Garry Kasparov le-a transmis cu mulți ani în urmă că măsuri trebuiesc luate urgent.

„Cu mai mulți ani în urmă, Garry Kasparov a fost printre invitații pe care i-am avut pentru cină la mine acasă, în New York. Ne-a avertizat că Putin a început să fie din ce în ce mai autoritar, mai izolat de Vest și, ca rezultat, ar putea să pornească o ofensivă asupra țărilor din jurul său, cum ar fi Ucraina.

Gillian Tett: “Kasparov a prezis ceea ce va urma cu Vladimir Putin, dar nu a fost luat în serios”

Când ceilalți oameni de la masă au început să spună că tonul său prăpăstios este exagerat, Kasparov s-a încins din ce în ce mai tare, mai ales pe măsură ce sticlele de vin începuseră să se golească. Discuția devenise extrem de aprinsă și îmi era pur și simplu teamă că invitații vor pleca.

Așa că am ales să schimb subiectul, să vorbim despre șah. A fost doar una dintre ocaziile în care Kasparov a prezis ceea ce va urma, dar nu a fost luat în serios. Am vorbit cu el la telefon după izbucnirea războiului, și-a amintit acea seară cu tristețe”, povestește Gillian Tett.

„Am fost uimit să văd că oamenii pur și simplu nu sunt dispuși să asculte avertismentele. Fără să țină cont că eu am crescut în Uniunea Sovietică și știu tot ce s-a întâmplat în secolul 20. Hitler ar fi putut fi oprit în 1935 sau în 1936, chiar în 1937, dar nu s-a întâmplat asta”, a fost concluzia lui Kasparov. „Pe viitor, nu voi mai interveni atunci când la cină apar asemenea discuții în contradictoriu. Uneori, sunt lucruri mai importante în viață decât doar să fii politicos”, a fost concluzia jurnalistei Gillian Tett.

S-a retras în plină glorie și a luptat cu toate armele împotriva „dictatorului rus”

Garry Kasparov a decis să se retragă din șah în 2005, deși încă era cel mai bun jucător al planetei. Unul dintre motivele pentru care a făcut-o a fost pentru că simțea că trebuie să se implice în lupta pentru democrație în Rusia. Lupta împotriva lui Vladimir Putin. Tot în 2005, Garry Kasparov punea bazele partidului Frontul Civil Unit, care își propunea în primul rând să lupte pentru alegeri democratice în Rusia.

Ulterior, forțele opozante lui Vladimir Putin aveau să se unească în mișcarea „O altă Rusie”. În condițiile în care Putin conducea Rusia din ce în ce mai autoritar, Kasparov și-a asumat riscantul rol de lider al luptei împotriva dictaturii. În 2006 și 2007 a organizat așa numitul Marș al Disidenților, o serie de proteste împotriva lui Putin, la care s-au strâns mii de oameni la Moscova și la Sankt Petersburg.

Arestat din cauza participării la proteste împotriva liderului de la Kremlin

Kasparov avea să fie arestat și eliberat după cinci zile, la presiunile venite dinspre Occident. A intenționat apoi să candideze la alegerile prezidențiale împotriva lui Putin, dar a fost nevoit să renunțe din cauza problemelor logistice. Probleme create, în mod evident, chiar de omul care deja se transformase într-un adevărat dictator.

În 2010, Garry Kasparov a fost printre cei 34 de inițiatori ai campaniei „Putin must go”, o strângere de semnături pentru demiterea lui Vladimir Putin. În ciuda presiunilor, peste 150.000 de oameni au semnat listele. Dar aveau să fie ignorați de dictatorul rus. În august 2012, Garry Kasparov era în centrul atenției în scandalul Pussy Riot. A fost bruscat și arestat în fața tribunalului, unde protesta împotriva abuzurilor comise împotriva componentelor deja celebrei trupe.

Fetele de la Pussy Riot, cunoscute pentru protestele împotriva lui Vladimir Putin, au compus o melodie care critica sprijinul acordat de Biserica Ortodoxă lui Vladimir Putin în alegerile prezidențiale care urmau să aibă loc peste doar câteva zile. Cinci dintre ele au filmat un videoclip chiar în Catedrala din Moscova. Iar 4 aveau să fie condamnate la câte 2 ani de închisoare și eliberate după 21 de luni. Garry Kasparov, cel mai mare apărător al libertății în Rusia, a fost la rândul lui arestat în timpul protestelor. Avea să fie eliberat câteva zile mai târziu, dar devenea deja clar că Vladimir Putin nu va avea liniște până când nu îl va vedea pe marele campion după gratii.

Garry Kasparov, necruțător cu Vladimir Putin. Comparația cu Hitler și fascismul

Totuși, Kasparov a continuat să rămână foarte vocal, iar în februarie 2013 avea să compare regimul Putin cu fascismul lui Hitler: „Fascismul a ajuns în Rusia. Proiectul Putin, la fel cum a fost și vechiul proiect Hitler, este doar fructul conspirației elitelor care conduc. Conducerea fascistă nu a fost niciodată dorința poporului liber”. În luna iulie a aceluiași an, Kasparov anunța într-o conferință de presă susținută în SUA că nu se va mai întoarce în Rusia „pentru o perioadă”. Dar a promis că va rămâne o voce activă împotriva acțiunilor dictatorului Vladimir Putin.

În 2014, Kasparov a primit cetățenia croată. Deși nu a mai pășit în Rusia din 2013, cel mai mare șahist al lumii a continuat să atragă atenția întregii lumi în legătură cu pericolul pe care Putin îl reprezintă pentru lumea liberă. S-a opus vehement organizării Jocurilor Olimpice de Iarnă la Soci, în 2014, motivând că o astfel de decizie nu face decât să ofere legimitate în fața întregii lumi pentru un dictator. În 2015, Kasparov lansa cartea „Winter is coming: de ce Vladimir Putin și inamicii lumii libere trebuie opriți”. Un nou avertisment în privința pericolului pe care dictatorul rus îl reprezintă.

Contre cu vicepreședintele american Mike Pence, după ce acesta a spus că Putin este “un lider puternic”

În 2016, Kasparov răspundea la o declarație a lui Mike Pence, cel care avea să devină vicepreședintele SUA în mandatul lui Donald Trump. „Putin este un lider puternic”, au fost cuvintele lui Pence care l-au scos din sărite pe Kasparov. „Este un lider puternic în același fel în care și arsenicul este o băutură puternică”, a fost replica marelui șahist rus, preluată imediat de media din întreaga lume.

În decembrie 2018, într-un interviu pentru New Yorker, Kasparov avertiza încă o dată asupra pericolului pe care Vladimir Putin îl reprezintă pentru întreaga lume: „Oricine ar fi mai bun în locul lui Putin, pentru că asta ar elimina riscul unui război nuclear! Putin este nebun”. Încă din 2021, Garry Kasparov cerea măsuri economice severe împotriva lui Vladimir Putin și apropiaților săi. Măsuri pe care țările din Vest aveau să le ia abia un an mai târziu, după izbucnirea războiului din Ucraina. „Singurul limbaj pe care Putin îl înțelege este cel al puterii. Iar puterea lui stă în banii pe care îi are la dispoziție”.

Garry Kasparov: “Acest război se va termina cu steagul Ucrainei fluturând la Sevastopol”

Revenind la discuția dintre Garry Kasparov și Gillian Tett, purtată la scurt timp după izbucnirea războiului din Ucraina, Marele Maestru a anticipat și modul în care totul se va termina pentru Vladimir Putin. „Este un război pe care el deja l-a pierdut. Acest război se va termina cu steagul Ucrainei fluturând la Sevastopol. Rămâne însă o singură problemă, prețul pe care poporul ucrainean va trebui să îl plătească pentru această victorie”.

Garry Kasparov a fost mereu cu o mutare înaintea tuturor în ceea ce privește pericolul pe care Putin îl reprezintă. La fel s-a întâmplat și până în 2005, într-o fabuloasă carieră plină de victorii de răsunet pe tabla de șah. S-a născut pe 13 aprilie, la Baku, actualul Azerbaijan, URSS în acea vreme. Tatăl său a fost de origine evreu, iar mama din Armenia.

La 13 ani, lua titlul de juniori în URSS, iar patru ani mai târziu titlul mondial de juniori

Kasparov a început să joace șah la vârsta de 6 ani, iar talentul său a fost repede remarcat. A rezolvat o diagramă de șah cu mare ușurință, deși abia învățase să mute piesele. Doar un an mai târziu, își pierdea tatăl, răpus de leucemie. De la 10 ani, Garry a început să se antreneze la școala lui Mihail Botvinik, multiplu campion mondial între 1948 și 1963. La 13 ani reușea să câștige titlul la juniori în URSS, cel mai tânăr jucător care a reușit această performanță. Iar la 17 ani devenea campion mondial de juniori, din nou record de vârstă.

În aprilie 1984, Kasparov câștiga Turneul Candidaților, după o finală disputată la Vilnius, în fața fostului campion mondial Vasily Smyslov. Și ajungea la un rating FIDE de 2851, cel mai mare din toate timpurile. Record care a fost doborât recent de Magnus Carlsen. În 1985, avea să dispute celebrul meci de titlu mondial contra lui Anatoly Karpov, unul dintre cele mai disputate din istorie. Dar și cele mai controversate.

Timp de mai bine de cinci luni, septembrie 1984 – februarie 1985, cei doi au disputat nu mai puțin de 48 de jocuri, dintre care 40 s-au terminat cu remize. Deși Kasparov conducea, 5 victorii contra 3, s-a decis că acea confruntare să fie anulată și reluată într-un format diferit, care să permită stabilirea învingătorului într-un timp mai scurt. Lupta dintre Kasparov și Karpov a fost intensificată și de viziunile politice ale celor doi. Garry Kasparov era adeptul schimbării în Rusia și susținător al lui Mihail Gorbaciov, în vreme ce Anatoly Karpov agrea comunismul.

Cel mai tânăr campion mondial din istorie, după ce l-a învins pe Anatoly Karpov într-o confruntare epică

Între 3 septembrie și 9 noiembrie 1985, Kasparov și Karpov au disputat alte 24 de partide. Avea să fie o confruntare epică, rămasă drept cea mai spectaculoasă dispută pentru titlul mondial din istoria șahului.

Meciul 1 a fost câștigat de Garry Kasparov, după câteva idei inovative în deschidere, care l-au surprins total pe Karpov. Deși jucătorul mai experimentat, Karpov a stat nu mai puțin de 50 de minute să se gândească în doar primele 5 mutări. Avea să cedeze partida în 42 de mutări. Au urmat remize în meciurile 2 și 3, pentru ca apoi Karpov să întoarcă balanța în favoarea sa în doar 3 zile, cu victorii în meciurile 4 și 5.

Au urmat alte cinci remize. Meciul 11 avea să fie câștigat de Kasparov în doar 25 de mutări, după o gafă comisă de Karpov. Două victorii pentru fiecare dintre jucători. Au urmat remize în meciurile 12, 13, 14 și 15. Kasparov a trecut din nou în avantaj cu victoria obținută cu piesele negre în partida 16. Și-a „plantat” un cal în terenul lui Karpov, de care acesta din urmă a scăpat doar după ce și-a sacrificat dama.

Cum a riscat Kasparov în meciul decisiv pentru titlul mondial. A sacrificat doi pioni, l-a învins apoi pe Karpov

Avea să fie considerată cea mai spectaculoasă partidă disputată vreodată între cei doi mari rivali. Au urmat remize în meciurile 17 și 18, pentru ca Anatoly Karpov să fie pedepsit în meciul 19 pentru strategia riscantă pe care adoptat-o, deloc caracteristică pentru stilul său de joc. Două victorii în plus pentru Kasparov, cu doar 5 partide rămase de jucat. Titlul părea deja adjudecat. Mai ales după alte remize în meciurile 20 și 21. Karpov a reușit să revină în luptă cu o victorie în meciul 22. O remiză în partida 23 a însemnat că totul urma să se decidă în ultimul duel. Era 12-11 pentru Kasparov, iar Karpov avea nevoie de victorie cu piesele albe.

Conform regulilor stabilite la acea vreme, Karpov și-ar fi păstrat titlul dacă acea confruntare se termina la egalitate, 12-12. În aceste condiții, Karpov anunța că se pregătește pentru cea mai importantă partidă a vieții sale. A pornit un atac puternic încă din deschidere, iar Kasparov a fost nevoit să sacrifice un pion pentru a-și consolida defensiva. Ulterior, tânărul Kasparov a ales să riște. A mai sacrificat un pion pentru șansa unui contraatac. Sub presiunea ceasului, Karpov a răspuns greșit la contra lui Kasparov, iar acesta din urmă obținea victoria cu piesele negre. Și, la doar 22 de ani, devenea cel mai tânăr campion mondial din istorie.

Confruntările cu Anatoly Karpov au continuat, mereu la fel de spectaculoase! Kasparov și-a apărat de fiecare dată titlul mondial

Conform înțelegerii, Karpov a primit șansa revanșei doar un an mai târziu. O nouă serie de 24 de partide, deschisă de victoria lui Kasparov în confruntarea numărul 4 și revanșa rapidă a lui Karpov. Ulterior, Kasparov lua un avans care era considerat decisiv cu victorii în partidele 8, 12 și 16. Dar răspunsul lui Karpov a fost foarte puternic, cu trei victorii consecutive. Era scor egal înainte de ultimele 5 dueluri. În cele din urmă, Kasparov a câștigat partida 22 și s-a impus cu scorul total 12,5-11,5. Duelul Kasparov – Karpov a continuat și în 1987, la Sevilla, cu o nouă serie de 24 de partide.

Cu doar două jocuri rămase de disputat, scorul era egal, 11-11. Kasparov câștigase meciurile 4, 8 și 11, în vreme ce Karpov obținuse victorii în duelurile 2, 5 și 16. Dacă se termina 12-12, Garry Kasparov și-ar fi păstrat titlul, conform regulii care fusese valabilă și în precedentele confruntări. Dar Karpov a dat lovitura în partida 23, cu piesele albe. În ultimul joc, aflat în situație „must win”, Kasparov a răspuns tot cu Deschiderea Engleză, la fel cum a ales și Karpov în meciul 23. A fost un joc lung și foarte tensionat, dar Karpov a cedat în cele din urmă la mutarea 64. Victorie pentru Kasparov, care își păstra titlul mondial.

La meciurile din 1990 contra lui Anatoly Karpov, Kasparov a refuzat să joace sub steagul URSS

O a cincea confruntare între Kasparov și Karpov a avut loc în 1990, cu 12 partide disputate la New York și alte 12 la Lyon. Duelul a început cu o dispută legată de… steaguri. Kasparov a refuzat să joace sub steagul URSS și a ales „tricolorul cu alb, albastru și roșu”, care fusese folosit în trecut. Și care avea să redevină steagul oficial al Rusiei doar un an mai târziu.

Karpov a ales să joace tot sub steagul URSS. La New York, fiecare jucător a obținut câte o victorie, iar alte 10 jocuri s-au terminat cu remize. La Lyon, Kasparov obținea trei victorii, față de doar două ale lui Karpov. Scor final 12,5 – 11,5 în favoarea aceluiași Kasparov. Avea să fie și ultimul duel între cei doi pentru titlul mondial. Karpov nu a reușit să se impună în următorul turneu al candidaților, fiind învins în semifinale de englezul Nigel Short.

Ruptură totală de FIDE

Atât Kasparov cât și Short au reclamat corupția din cadrul FIDE înainte de meciul lor din 1993 și s-au retras din organizația care guverna șahul mondial. Și au preferat să își dispute titlul mondial sub egida unei noi organizații, Professional Chess Association. Kasparov avea să se impună clar, scor 12,5 – 7,5 și un raport al victoriilor de 6-1. Dintre care 5 fuseseră obținute de Kasparov în primele 9 partide! Ca răspuns la rebeliunea celor doi, FIDE le-a șters performanțele și i-a acordat titlul lui Karpov, cel care îl învingea pe Jan Tinmann.

Pentru prima dată în istorie, erau doi campioni mondiali, dar era evident că jucătorii mai puternici aleseseră PCA, în detrimentul FIDE. Karpov și Tinmann fuseseră ambii învinși de Short în Turneul Candidaților. Ruptura dintre Kasparov și FIDE avea să rămână definitivă până la finalul carierei. Iar până în 2006 avea să persiste această situație cu doi campioni mondiali.

Victorie în fața lui Anand pentru titlul mondial PCA în 1995, dar un eșec surpriză în fața lui Kramnik, în 2000

În 1995, Kasparov își apăra titlul mondial sub egida PCA, după o finală contra indianului Viswanathan Anand. Din nou victorie clară, 12,5 – 7,5. După o serie de negocieri eșuate cu Anand și Shirov, Kasparov și-a pus din nou titlul mondial în joc, de această dată împotriva lui Vladimir Kraminik, în 2000.

Deși pornea ca mare favorit, Kasparov nu a reușit să spargă defensiva lui Kramnik în cele 15 paritde disputate. 13 dintre ele s-au terminat cu remize, iar două au fost câștigate de Kramnik.Acestea din urmă devenea noul campion mondial PCA. Totuși, Kasparov a continuat să câștige cele mai multe turnee importante disputate până în 2005, când a decis să se retragă. Și astfel a rămas cel mai bun jucător din lume din punct de vedere al ratingului.

Dueluri istorice cu programul „Deep Blue”

În afara lui Anatoly Karpov, Garry Kasparov a mai avut un rival istoric pe tabla de șah. Este vorba despre deja celebrul program Deep Blue. Într-o perioadă în care computerele deveneau din ce în ce mai puternice, a apărut inevitabil și marea întrebare: cine ar câștiga duelul dintre inteligența umană și inteligența artificială.

S-a stabilit că șahul poate da răspunsul exact. În trecut, tentativele softurilor fuseseră soldate cu eșecuri. Prima confruntare dintre Garry Kasparov și „Deep Blue”, un program realizat de ciberneticieni în colaborare cu șahiști de top, a avut loc în februarie 1996. Urma să fie un total de 6 meciuri, disputate la Philadelphia. Meciul 1 avea să fie o victorie istorică pentru „Deep Blue”, în 37 de mutări. A fost pentru prima dată când un calculator reușea să învingă un campion mondial în format de timp clasic. Și nu orice campion mondial, chiar pe marele Kasparov! Totuși, Garry Kasparov și-a luat revanșa și a obținut victorii în jocurile 2,5 și 6. În vreme ce partidele 3 și 4 s-au terminat cu remize.

Ulterior, timp de un an, IBM a lucrat la îmbunătățirea sistemului „Deep Blue”. Și a primit șansa revanșei în mai 1997, la New York. Kasparov a câștigat meciul 1, dar „Deep Blue” a răspuns cu o victorie în meciul 2. A urmat o serie de 3 remize, pentru ca ultima partidă, a șasea, să fie cu adevărat istorică. „Deep Blue” s-a impus în doar 19 mutări, în urma unui atac care l-a prins total descoperit pe Kasparov, după ce calculatorul sacrificase în prealabil un cal. Prima dată când un program de calculator câștiga o serie împotriva unui campion mondial: 3,5 – 2,5. Ulterior, moda jocurilor între oameni și calculator avea să dispară. Asta pentru că inteligența artificială avea să se dovedească treptat un rival imposibil de învins pentru oameni, indiferent de nivelul la care jucau.