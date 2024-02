Generația de Aur, război pe bani cu FRF: „Noi am făcut-o mare, acum nu mai există”

filmul mult așteptat, însă Gică Popescu nu este mulțumit de modul în care el și coechipierii au fost tratați de Federația Română de Fotbal.

Generația de Aur, discurs acid la adresa FRF: „Ar fi palma cea mai mare pe care publicul poate să o dea celor care nu ne-au lăsat să folosim emblema”

Gică Popescu a vorbit într-o conferință de presă despre : „Eu am făcut un demers către Federația Română de Fotbal și răspunsul a fost scurt.

ADVERTISEMENT

Au spus că sunt de acord să facem o cesiune temporară a emblemei, dorind cei de la FRF să ia legătura cu persoana fizică sau juridică care se ocupă de acest eveniment.

Când am citit primul punct, am spus că e OK. Dar apoi au spus că sunt de acord ca emblema să apară doar pe tricourile de joc, pe care le vor folosi jucătorii și fără sponsori. Știți că un astfel de eveniment, fără sponsori, nu se poate organiza, e imposibil.

ADVERTISEMENT

Au mai spus că nu sunt de acord cu comercializarea tricourilor. Și atunci am fost nevoiți să renunțăm și să facem acest tricou (n.r. prezentat în galeria foto de mai sus) cu emblema Generației de Aur. Sunt tricouri pe care dorim să le vindem într-un număr uriaș.

Ar fi palma cea mai mare pe care publicul poate să o dea celor care nu ne-au lăsat să folosim emblema pe care noi am făcut-o mare și care nu mai există”, a spus fostul căpitan al „tricolorilor”.

ADVERTISEMENT

Generația de Aur, declarație emoționantă: „Vor avea tricoul pe care noi îl vom îmbrăca ultima dată pentru echipa națională”

Gică Popescu și-a continuat discursul: „Știți foarte bine că Federația Română de Fotbal și-a schimbat emblema cu care echipa națională joacă pe piept.

Asta este, nu s-a putut, am fost nevoiți să facem acest lucru. Sunt convins că nu emblema va fi importantă pentru spectatori, ci faptul că vor avea tricoul pe care noi îl vom îmbrăca ultima data pentru echipa națională”.

ADVERTISEMENT

De ce a refuzat FRF să pună la dispoziție emblema

FRF a dezvăluit pentru FANATIK motivul pentru care a refuzat Generației de Aur să folosească emblema de la Mondialul american: „Sigla FRF utilizată pe echipamentul de joc în cadrul jocurilor contând pentru turneul final al FIFA World Cup 1994 reprezintă o marcă înregistrată FRF. Prin urmare, pentru a se putea exprima acordul de utilizare a acesteia de către o terță parte, precum și limitele acestei utilizări, era necesar a se comunica persoana (fizică sau juridică) organizatoare a evenimentului, urmând a se încheia un contract de cesiune temporară a mărcii cu aceasta.

Totodată, i s-a transmis domnului Popescu faptul că FRF nu poate accepta utilizarea siglei împreună cu denumiri, sigle, mărci, reprezentări grafice etc ale unor terțe persoane juridice, parteneri comerciali sau sponsori ai evenimentului, FRF nefiind implicată în organizare, pentru a evita astfel un conflict de brand cu actualii sponsori și parteneri comerciali ai FRF și ai Echipei naționale a României.

Domnul Gheorghe Popescu nu a mai revenit cu precizările solicitate, aceasta fiind singura comunicare avută pe acest subiect între FRF și domnul Popescu”.