Generația de Aur a vorbit în Fanatik înainte de Israel – România: „Condamnați la calificare!”

Generația de Aur de Aur, alături de naționala României . Gabi Balint, Ladislau Boloni, Miodrag Belodedici, Gică Craioveanu, Iosif Rotariu, Dorinel Munteanu, Gheorghe Mihali, Marcel Răducanu, Florin Prunea, Bogdan Stelea și Jean Vlădoiu au comentat pentru FANATIK șansele de calificare ale „tricolorilor” la Campionatul European.

Generația de Aur a analizat plusurile și minusurile „tricolorilor” înainte de meciurile decisive cu Israel și Elveția

11 foști mari jucători ai naționalei României au sunat mobilizarea înainte de ultimele două meciuri cu din preliminariile Campionatului European care ne pot trimite la turneul final din Germania. Iată cele mai importante mesaje transmise de „Generația de Aur” pentru jucători și Edi Iordănescu prin intermediul FANATIK.

ADVERTISEMENT

Bogdan Stelea a fost unul dintre cei mai critici și consideră că , care a însoțită de la tragerea la sorți și până la finalul campaniei: „Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche pentru că nu suntem noi superiori Israelului. Ca valoare individuală suntem chiar sub ei. Eu nu îmi aduc aminte un meci de-al nostru cu o echipă cu care ne batem la calificare și în care noi să avem inițiativa. Cred că ne calificăm la Campionatul European în acest moment pentru că pur și simplu ne-am lăsat duși de val”.

Florin Prunea pune și el presiune pe „tricolori” și nu concepe ratarea calificării: „Vreau să le spun jucătorilor că la meciul cu Elveția trebuie să sărbătorească alături de suporteri. La asta trebuie să se gândească. Cu siguranță e o ultimă șansă pentru unii dintre ei. Ce te motivează mai mult decât să joci cu Elveția cu peste 50.000 de oameni și să sărbătorești calificarea la Campionatul European după 8 ani?”.

ADVERTISEMENT

Gabi Balint crede și el că : „Nu e ușor să joci patru meciuri în 10 zile. E imposibil pentru ei. Noi n-avem cum să scăpăm calificarea. Ce tot îi umflăm pe toți? Chiar suntem condamnați să ne calificăm chit că nu vrem. Nu mai avem cum. Suntem la Europene”.

Miodrag Belodedici, „Căprioara” din apărarea naționalei României a subliniat un lucru: „Cel mai important e să nu primim gol. Vreau să fim o echipă și fiecare să își facă datoria unde și cum trebuie. Dacă facem asta nu cred că o să avem probleme. Să se pregătească și să joace perfect sistemul pe care o să li-l ceară Edi Iordănescu. E o șansă foarte mare pentru noi”.

ADVERTISEMENT

Gică Mihali îi arogă toate meritele lui Edi Iordănescu: „Nu mai comandă nimeni la lot. S-a terminat cu dictatura jucătorilor!”

Gică Mihali e convins că mare parte din : „Am avut un noroc chior de la tragerea la sorți. Dar norocul și-l face și omul. Deci și l-a făcut și Edi Iordănescu. A mers pe linia lui și ce mi-a plăcut cel mai mult e că nu mai comandă nimeni la lotul ăsta. Nu mai sunt jucători care vin să își arate ifosele. A venit Ivan și a început nu știu ce, acasă! Foarte bine. A fost un semnal senzațional dat de selecționer. Acolo a câștigat el foarte mult și de aici a început totul. S-a terminat cu dictatura jucătorilor!”.

, a declarat și el: „Suntem neînfrânți și încrederea trebuie să existe. Moralul e foarte sus și sper că am învățat ceva din meciul tur de la București. Este clar că nu am fost niciodată într-o asemenea poziție cum suntem acum, chiar în pole-position. Cred că nu am mai avut situația asta de 10-15 ani. Trebuie însă să o fructificăm, nu să ne relaxăm”.

ADVERTISEMENT

Iosif Rotariu, fostul mijlocaș al României, le-a transmis un mesaj special „tricolorilor”: „Avem o șansă unică de calificare. Putem să scoatem un rezultat bun și cu Israel și cu Elveția. Poate fi un nou început pentru noi. Altfel cred că ar privi lumea din exterior fotbalul românesc. Eu cred că încrederea lipsește cel mai mult naționalei. O vom dobândi pentru toți jucătorii dacă se vor califica la Campionatul European și vom juca altfel pe viitor”.

Ladislau Boloni a fost cel mai diplomat și înainte de cele mai importante meciuri din ultimii ani: „Nu aș vrea să comentez foarte mult. Îmi doresc ca România să câștige cu Israel și să ne calificăm la Campionatul European. Are cine să îi motiveze, nu trebuie să o fac eu. Doresc mult succes echipei naționale și o să încerc să urmăresc partida”.

Marcel Răducanu, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României promite că va însoți România la toate meciurile la Euro

Marcel Răducanu e stabilit în Germania și așteaptă cu nerăbdare calificarea României la Campionatul European din 2024: „Trebuie să fim foarte atenți și să punem într-adevăr probleme mai ales cu Israelul și să avem noi posesia. E timpul să jucăm de la egal la egal cu ei, să îți creezi faze de gol. E un meci decisiv. Așa o șansă n-am mai avut de mult timp. S-a aliniat și constelația noastră. Voi fi prezent în tribune la Euro dacă ne calificăm. Mă voi duce indiferent unde vor juca”.

Gică Craioveanu este poate cel mai optimist jucător din Generația de Aur: „Nu cred că putem pierdem cu Israel. Motivația este una uriașă, atmosfera e foarte bună și echipa a început să arate cât de cât mai bine ca exprimare. Acum 2 luni aș fi spus că nu suntem favoriți. Echipa României cred eu că a găsit în sfârșit un drum cât de cât pozitiv, ascendent. S-a văzut o schimbare în mentalitate și în abordarea meciului”.

Jean Vlădoiu consideră că Edi Iordănescu a fost cea mai bună alegere pentru postul de selecționer și va duce România la Euro: „Cadoul cel mai important ni l-a făcut Edi Iordănescu nu Kosovo. Eu am spus-o dinainte să fie selecționer că este persoana cea mai indicată pentru a califica echipa. Am fost printre puținii care l-au susținut.

Se vehiculau nume grele, dar cei care au fost contactați înaintea lui Edi, dacă ar fi reușit ceea ce a făcut el, credeți-mă că săptămâni la rând sau luni s-ar fi scris ce a reușit selecționerul și așa mai departe. Ăsta e adevărul. De Edi nu prea se vorbește foarte mult. Toată lumea e nemulțumită în ultimul timp. Oricine ar fi în locul s-ar arăta deranjat, nu? Pe noi nu ne mai mulțumește nimic. Nu știu dacă naționala ar fi ajuns cu ei până aici. Sunt ferm convins că n-ar fi reușit ce a reușit Edi”.

„Mesajul pe care îl am de transmis cred că este al tuturor românilor. Avem încredere în ei, avem o șansă uriașă. Suntem foarte aproape de o mare performanță, trebuie să aibă încredere în ei și să ducă echipa națională acolo unde îi este locul, la Campionatul European”. – Cosmin Contra, fostul selecționer al României

11 „tricolori” din „Generația de Aur” au analizat pentru FANATIK meciurile cu Israel și Elveția