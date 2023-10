Genoa i-a dublat contractul lui Radu Drăguşin! Salariu uriaş pentru fundaşul român. Exclusiv

Radu . Titular la Genoa în Serie A, fotbalistul în vârstă 21 de ani a dat lovitura și din punct de vedere financiar. Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că italienii i-au dublat contractul fotbalistului.

Genoa i-a dublat contractul lui Radu Drăguşin

Format la academiile de juniori de la Juventus, . „Grifonii” i-au plătit „Bătrânei Doamne” suma de 5,5 milioane de euro. Fundașul central a confirmat, devenind om de bază atât la echipa de club, cât și în centrul defensivei naționalei României.

Prestațiile nu au fost trecute cu vederea de italieni care au decis să-i dubleze salariul lui Radu Drăgușin. „Sună foarte bine viitorul. Mă duc astăzi la meci să-l văd, joacă azi Genoa. Acasă joacă (n.r. cu Salernitana).

Am venit să-i măresc contractul lui Radu, de-aia am venit. Acum am aterizat. Am ajuns la Radu acasă, el e în cantonament și mă duc să mă întâlnesc cu cei de la club. Ne-am înțeles, să-i pregătească contractul și să-l semneze.

Ce salariu va avea Radu Drăgușin la Genoa

Mâine mă întorc acasă. Va avea dublu față de ce are acum. El câștigă foarte bine, dar i-am dublat. Nu i-am prelungit. El mai are contract cu Genoa până în 2026, din vară încă doi ani”, a dezvăluit Florin Manea, la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK a aflat în exclusivitate că salariul din prezent al lui Radu Drăgușin la Genoa este de 600.000 de euro anual. După ce italienii îi vor dubla salariul, fotbalistul român va încasa 1,2 milioane de euro pe sezon.

Cotat la 10 milioane de euro de Transfemarkt.com, Radu Drăgușin a adunat 10 meciuri în actuala stagiune la Genoa, reușind o pasă decisivă în victoria cu AS Roma, scor 4-1. În tricoul naționalei României, Drăgușin a adunat 9 partide.

Radu Drăgușin, analizat de Florin Gardoș: „E cel mai de perspectivă jucător român”

Radu Drăgușin a fost titular în toate cele 8 partide ale României în preliminariile Euro 2024. Fostul internațional român Florin Gardoș a remarcat un real progres în jocul și în atitudinea tânărului jucător.

„Deja se vede un progres. Chiar dacă a jucat 45 de minute mi-a plăcut (n.r. cu Andorra). A avut o intervenție excelentă la faza în care a fost ofsaid. O intrare incredibilă. (n.r. ar putea juca la AS Roma?) Categoric. E în Serie A, are o vârstă excelentă pentru un fundaș central, are o anumită maturitate.

Îmi place, e foarte bun la duelurile aeriene. Mi-a plăcut cu Andorra, a câștigat toate duelurile împotriva unor jucători care aveau niște intrări prostești la un moment dat. E cel mai de perspectivă jucător român în momentul ăsta. Teoretic, ar putea să joace (n.r. la AS Roma)”, a analizat Florin Gardoș, la FANATIK SUPERLIGA.

