Radu Drăgușin, analizat la sânge de Gardoș și Adi Ilie. „Titular la Mourinho”

Radu din naționala României. În meciul cu Andorra, fundașul lui Genoa a evoluat doar o repriză, deoarece ar fi fost suspendat pentru următorul meci cu Israel în cazul în care ar fi încasat un cartonaș galben. Timpul petrecut pe teren cu Andorra a fost suficient pentru ca Drăgușin să-i impresioneze pe Gardoș și Adrian Ilie.

Florin Gardoș, dat pe spate de Radu Drăgușin: „E cel mai de perspectivă jucător român”

Radu Drăgușin a fost titular în toate cele 8 meciuri de până acum ale României în preliminariile Euro 2024. Pentru a nu risca să fie suspendat cu Israel, fundașul în vârstă de 21 de ani a fost scos de pe teren după o repriză de Edi Iordănescu în meciul cu Andorra, la scorul de 3-0.

ADVERTISEMENT

Florin Gardoș a remarcat un progres excelent în jocul lui Radu Drăgușin. În prezent, fostul fotbalist îl consideră pe fundașul naționalei ca fiind cel mai promițător jucător român.

„Mi-a plăcut și aseară. Pot să fac o comparație față de primul meci cu Andorra, când cred că se afla la unul dintre primele meciuri la națională. S-au mai văzut anumite mici greșeli, stângăcii, nu și-a câștigat duelurile.

ADVERTISEMENT

Dar deja se vede un progres. Chiar dacă a jucat 45 de minute mi-a plăcut. A avut o intervenție excelentă la faza în care a fost ofsaid. O intrare incredibilă. (n.r. ar putea juca la AS Roma?) Categoric. E în Serie A, are o vârstă excelentă pentru un fundaș central, are o anumită maturitate.

Îmi place, e foarte bun la duelurile aeriene. Mi-a plăcut cu Andorra, a câștigat toate duelurile împotriva unor jucători care aveau niște intrări prostești la un moment dat. E cel mai de perspectivă jucător român în momentul ăsta. Teoretic, ar putea să joace (n.r. la AS Roma)”, a analizat Florin Gardoș, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Adi Ilie, verdict în cazul lui Radu Drăgușin: „Titular la Mourinho”

Grație evoluțiilor consistente de la Genoa, pentru un transfer la AS Roma. Formația din capitala Italiei are mari probleme în apărare, iar fundașul român este văzut ca o soluție viabilă, conform presei din Italia.

Adi Ilie este convins că Radu Drăgușin ar putea juca titular pentru AS Roma. „Cobra” este de părere că fotbalistul român i-a impresionat pe italieni cu disciplina tactică pe care o arată pe teren.

ADVERTISEMENT

„Mi se pare cel mai bun jucător de la națională în momentul de față. Are un nivel foarte sus. În afară de cum îl vedem noi în dueluri, cred că este foarte disciplinat tactic.

Asta poate să-l aducă să joace titular și la Roma pentru că italienii analizează foarte mult jocul tău tactic, în afara calităților”, a spus și Adrian Ilie.

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune din media sportivă românească, se vede în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, în direct pe www.fanatik.ro. În premieră, fiecare ediție a emisiunii poate fi urmărită pe canalul de Youtube FANATIK sau pagina de facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, ora 17:30.

Radu Drăgușin i-a impresionat pe Gardoș și Adi Ilie: „Titular la Roma lui Mourinho”