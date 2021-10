George Buhnici, dezvăluiri incredibile despre Andrea Esca și momentul în care s-a drogat: ”Știi cum m-a lovit?”. Video

Invitat în podcastul lui Gojira, George Buhnici a vorbit, pe șleau, despre ”scheleții” pe care îi are dulap, vorbind relaxat de singurul moment în care s-a drogat, dar și despre lucrurile din culisele Pro TV și despre Andreea Esca.

George Buhnici recunoaște că s-a drogat

Luat tare de Gojira, cu întrebări care nu au ocolit subiecte sensibile, fostul jurnalist de la Pro Tv și de la Antena 1 a spus că a avut ocazia în nenumărate rânduri să se drogheze, dar că a făcut-o o singură dată.

”Eu sunt cel mai plictisitor om… Eu sunt ăla care s-a dus la Amsterdam de nu știu câte ori și nici măcar o dată, unde-i legal, nu am băgat. Am băgat o singură dată, în LA, că acolo vine și îți aduce acasă, ca la Uber… Am băgat și am zis un banc în jumătate de oră. Și, la sfârșitul bancului, eram singur pe terasă și am hotărât să mă culc”, a spus în podcastul lui Gojira.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, amuzându-se copios, George Buhnici a povestit și că, după ce a făcut respectivul gest, a trecut prin momente în care își imagina că scrie un scenariu de film.

”Adică, eu când m-am fumat, singura dată când îmi aduc aminte că m-am fumat, în Los Angeles, pe lux, da? Se vedea Hollywood-ul de acolo. S-a fumat că s-a livrat… Eram cu niște prieteni pe terasă și, la un moment dat, timpul a început să se dilate rău. Știi cum m-a lovit? Când m-a lovit, mi-a tâmpit creativitatea, de aia îmi dau eu seama cum se fac multe filme de la Hollywood. Aia, cred, se fumează sau trag ceva și scriu poantele alea. Așa am scris și eu o scenă de film”, a mai povestit George Buhnici.

ADVERTISEMENT

George Buhnici, dezvăluiri despre Andreea Esca

George Buhnici a vorbit în podcastul cu pricina și despre lucruri care se întâmplă în culisele Pro TV, dezvăluind că Andreea Esca este, în fapt, cea care citește știrile făcute de una dintre colegele sale. Asta, culmea, în ciuda faptului că, acum câțiva ani, susținea că își rescrie știrile singură și că nu este doar o cititoare de prompter.

”Eu scriu și rescriu o știre de 20 de ori, până când simt că am înțeles-o atât de bine, încât o pot explica și altcuiva, iar persoana respectivă nu va avea probleme în a o înțelege. Eu spun ce am de spus în 20 de secunde și dacă nu e foarte simplu și clar, omul n-a înțeles nimic și până să se dumirească, s-a și trecut la știrea următoare”, spunea Andreea Esca, acum șapte ani, pentru Formula As, citată de .

ADVERTISEMENT

Dar, povestind despre începuturile sale ca reporter, din Brașov, George Buhnici a dezvăluit că, la acea vreme, erau jurnaliști foarte buni alături de el, făcând totodată și o dezvăluire care s-ar putea să o deranjeze cumplit pe fosta lui colegă, Andreea Esca. ”Erau reporteri care au făcut istorie în televiziune în România”, susține George Buhnici.



ADVERTISEMENT

Și, pentru a-și argumenta declarațiile, George Buhnici a dezvăluit că jurnalul de la ora 19.00 de la Pro TV, cel prezentat de Andreea Esca, este opera unei foste colege de-ale sale.

”Jurnalul de la Pro TV, de la ora 19.00, este rescris de Paula Săcui. Practic, tu când o vezi pe Andreea Esca că vorbește acolo, e în mâna Paulei Săcui”, a precizat George Buhnici în podcastul lui Gojira, loc în care a vorbit, printre altele, și despre perioada în care era reporter de investigații sau reporter de noapte.

ADVERTISEMENT

Buhnici, amuzat de viața de jurnalist

După ce a renunțat la televiziune, George Buhnici s-a reorientat către lumea digitală, reușind să continue, practic, emisiunea pe care o ave ala Pro TV și care era lider de audiență pe domeniu, I like IT.

Cu toate acestea, cu o urmă de regret în voce, fostul jurnalist a povestit momente din viața agitată pe care a avut-o ca reporter în Brașov, iar ulterior ca reporter de noapte și de investigații cu camera ascunsă.

”Dacă se murea în Brașov, eu știam. Eram atât de conectat la serviciile de urgență și filmam atât de multe accidente, încât știam ce se întâmplă la Neurochirurgie, Chirurgie, Ambulanță, Pompieri”, spune George Buhnici.

Ajuns la București însă, el s-a axat pe știri făcute cu camera ascunsă, moment în care a avut și o problemă cât se poate de serioasă. Mai exact, a povestit el, i s-a oprit camera ascunsă fix în momentul în care voia să realizeze un reportaj cu o prostituată de lux, într-o cameră de hotel și pentru care ceruse fonduri consistente din redacție, lucru care l-a pus într-o postură imposibilă față de șefii săi.