George Burcea, ziua judecății. Ce se întâmplă cu dosarul în care e acuzat de consum de droguri

Avocatul vedetei a încercat să-l scoată basma curată, precizând faptul că acesta doar a consumat droguri în urmă cu mai bine de un an și jumătate, lucru care nu ar trebui să fie considerat o infracțiune.

Clasarea dosarului privind consumul de substanțe interzise la volan nu a fost pe placul judecătorilor, care au decis ca fostul soț al Andreei Bălan să dea mai multe explicații în acest sens.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, rmează să plătească pentru fapta sa. George Burcea riscă amendă penală sau închisoare cu suspendare, între 1 și 5 ani.

George Burcea, în fața judecătorilor. Ce pedeapsă riscă pentru consumul de droguri la volan

„Faptul că eu am consumat o substanță interzisă de lege nu văd de ce ar fi problema întregii țări. Conform legii, eu am greșit și totodată mi-am și asumat acest lucru, iar mai târziu voi plăti.

ADVERTISEMENT

Nu vă faceți griji, știa Burcea că vine și ziua plății…”, spunea George Burcea în urmă cu ceva vreme, pe rețelele de socializare.

Și iată că această zi se apropie cu pași repezi. Avocatul actorului nu a reușit să-l salveze, judecătorii așteptându-l în instanță și asta cât de curând. Mai exact, pe data de 14 octombrie 2021.

Potrivit , vedeta nu a contestat hotărârea luată de magistrați în cazul său și procesul său este pe rol. Fostul soț al artistei Andreea Bălan trebuie să plătească pentru fapta petrecută în urmă cu mai bine de un an și jumătate.

ADVERTISEMENT

„Constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 7568/P/2020 din 26.04.2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea privind pe inculpatul BURCEA GEORGE-VALENTIN, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. de art. 336 alin. (2) C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Dispune începerea judecății cauzei privind pe inculpatul BURCEA GEORGE-VALENTIN. Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare”, se arată în rechizitoriu, mai arată sursa menționată mai sus.

George Burcea, chemat în instanță de fosta soție, Andreea Bălan

Acesta nu este singurul proces pe care-l are George Burcea pe rol. se judecă cu fosta parteneră de viață, Andreea Bălan, care speră să primească custodia deplină a fiicelor sale.

ADVERTISEMENT

Ella și Clara au rămas în grija blondinei, însă de la decizia separării și până în prezent actorul le-a vizitat periodic. Artistul le dedică micuțelor aproape toate weekend-urile sale.

Procesul celor doi se judecă cu ușile închise, la secret și cu siguranță, nu va fi unul prea scurt pentru că jurata de la „Te cunosc de undeva!” vrea să-și lase fostul soț fără niciun drept asupra fetelor.