George Cosac anunță o mare victorie a Federației de Tenis: “Trebuie să dea undeva la 12 milioane de lei”

George Cosac crede că această victorie a Federației Române de Tenis este una dreaptă, dar nu se va opri aici. că Federația trebuie să primească 12 milioane de lei de la ANS după ce au câștigat un proces cu forul tutelar al sportului românesc.

Cosac a mărturisit că va merge și mai departe pentru a cere drepturile sportivilor săi care au suferit din cauza deciziilor luate de Agenția Națională pentru Sport în ultimii ani.

“Îmi amintesc că atunci când s-a hotărât că un număr de 19 federaţii să facă parte din această strategie, să fie declarate sporturi de interes naţional, tenisul n-a făcut parte. S-au luat performanţele obţinute în ultimii zece ani. În ultimii zece ani FRT era cel puţin în primele trei federaţii ca performanţe.

Argumentele erau extrem de solide. Din punct de vedere al vizibilităţii şi notorietăţii cred că tenisul ar fi pe locul doi. Indiferent de performanţele federaţiilor, pe care noi le-am apreciat, ca notorietate, ca vizibilitate, nu cred că sunt multe ce se pot compara cu tenisul.

Mai mult decât atât, nu poţi crea modele şi exemple cu sportivi care apar zece minute sau 20 de minute pe an, în funcţie de cât ţine o competiţie majoră. Noi am mers cu propuneri la ANS. Chiar ieri am avut un proces câştigat împotriva ANS-ului. Trebuie să dea undeva la 12 milioane de lei fără dobânzi”, a spus președintele Federației Române de Tenis, George Cosac.

“Nu suntem milogii ANS-ului”

“Cu siguranţă va veni şi ziua în care ANS-ul va trebui să plătească aceşti bănuţi, să se facă dreptate pentru totdeauna, pentru că aceşti bănuţi au fost luaţi din programele de dezvoltare, din susţinerea sportivilor…

Legat de ANS, cred că le va veni mintea la cap şi vor asigura finanţarea. Ne-au spus că domnul Ţiriac trebuie să semneze finanţarea anul acesta, pentru că domnul Ţiriac este înscris în registru.

Dar domnul Ţiriac este înscris alături de alţi patru vicepreşedinţi. Din punctul meu de vedere este o mare nedreptate ce i se face Federaţiei Române de Tenis. Vom mai merge o dată la negocieri.

Nu suntem milogii ANS-ului, că ANS nu vine cu banii de acasă. Şi dacă nu, nu vom mai face greşeala să dăm în judecată ANS ca instituție. Ci vom merge pe persoană fizică. Poate aşa la un moment dat îşi vor reveni şi vor pune în drepturi şi această federaţie cu performanţe extraordinare

În perioada în care fetele se pregăteau pentru această performanţă extraordinară, doi indivizi, unul Itu şi unul Vecerdea, cereau cu insistenţă să se dizolve federaţia. Ne-au târât prin procese, avem săptămânal două procese. Să gândeşti în felul ăsta când sute de copii se pregătesc, sunt sute de antrenori care îşi câştigă existenţa…”, a mai spus George Cosac, potrivit .

FRT, investiții de 100.000 de euro în panouri fotovoltaice

George Cosac a declarat și că Federația Română de Tenis este prima astfel de organizație din țară care a investit în panouri fotovoltaice: “Avem deja montate 160 de panouri, având în vedere că federaţia plăteşte anual undeva la 100.000 de euro curentul. În câteva zile vom deveni şi prosumatori. Astfel încât să ne putem asigura energia necesară şi copiii să aibă cele mai bune condiţii”.