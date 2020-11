George Ogăraru se întoarce la Steaua. Comandantul CSA a făcut marele anunț: „Va avea ultimul cuvânt”

George Ogăraru se întoarce după 11 ani în Ghencea. Fostul fundaș dreapta al Stelei va ocupa un post de conducere în cadrul secției de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei.

Comandantul CSA Steaua, Mădălin Hîncu, a dezvăluit care vor fi atribuțiile celui care are în CV două titluri și o Cupă a României cu gruparea roș-albastră.

Ogăraru a avut o întâlnire cu Hîncu, în care cei doi au discutat despre dezvoltarea secției de fotbal de la Steaua, iar la final, comandantul i-a asigurat pe suporteri că fostul fotbalist se va întoarce în Ghencea.

George Ogăraru, din nou la Steaua. Va fi managerul secției de fotbal

Așa cum a promis Mădălin Hîncu, e doar o chestiune de timp până când Ogăraru va începe munca la Steaua. Comandantul CSA le-a transmis suporterilor că George „va avea ultimul cuvânt” în tot ceea ce înseamnă secția de fotbal.

Fundașul care are în vitrină și trei trofee cu Ajax, club la care a activat timp de patru ani ca fotbalist și doi ani ca antrenor și asistent în cadrul grupelor de juniori, va îndeplini rolul de manager și se va ocupa de Centru de Copii și Juniori.

„Eu sper că va începe la 1 decembrie. George Ogăraru va fi un manager al întregii secții de fotbal. Se va ocupa de centrul de copii și juniori, echipa mare și tot ce înseamnă baza sportivă de fotbal.

El va avea un rol de manager pe toată disciplina fotbal, de la intrarea copilului în clubul Steaua și până la ieșirea acestuia. Va avea ultimul cuvânt, de comun acord cu antrenorul principal”, a declarat Mădălin Hîncu în emisiunea „Națiunea stelistă”.

CSA Steaua, după modelul Ajax Amsterdam

Ogăraru se declară încântat de oferta Stelei și vrea să pună în aplicare un proiect pe modelul celui de la Ajax Amsterdam, club care are cel mai bun Centru de Copii și Juniori din Europa.

„Mă bucur că am reluat discuţiile şi am răspuns prezent solicitării domnului comandant, dimineaţă. Am discutat despre un plan de activitate din punct de vedere managerial, pe care l-am şi lăsat pe biroul domnului comandant şi mă bucur de intenţia dânsului de a mă aduce alături de club.

Ideile mele sunt de dezvoltare a Academiei, cât şi a echipei principale, şi de a aduce un plus de calitate. O relaţie mai apropiată cu suporterii şi o prezenţă mai vizibilă în spaţiul public”, a declarat George Ogăraru pentru Steaua TV.