George Simion, în audiență la Papa Francisc. Ce i-a dăruit Suveranului Pontif: „Reprezintă spațiul și spiritul românesc”

Într-o postare pe Facebook, George Simion a pus o fotografie în care apare alături de premierul Italiei, Georgia Meloni, iar în comentariile la postare, o altă fotografie, de la o audiență privată acordată de papa Francisc.

În fotografia în care apare alături de papa Francisc, președintele AUR poate fi văzut ținând în mână o statuetă din lemn pe care i-a dus-o în dar suveranului pontif care, la rândul său, pare că-l binecuvântează.

„Am dăruit Sfântului Părinte Francisc o sculptură în cadrul audienței private pe care am avut-o. Sculptorul Bălan Fănică din Țibucani, Neamț, are 47 de ani și sculptează de când se știe. Sculptura se numește Grădina Maicii Domnului, realizată din lemn de nuc și viță de vie patinat.

Ea reprezintă spațiul și spiritul Românesc prin ideea de familie maternă și dragoste pentru aproape. Lucrarea este abstractizată prezentând mai mult esența dragostei materne decât forma în sine. Natura și ea e prezentă prin arbore care îmbrățișează tot!”, a scris George Simion.

În fotografia în care apare alături de Georgia Meloni, premierul Italiei ține în mână un desen, însă este neclar dacă l-a primit sau este pe cale să-l facă cadou. „Alianță latină cu partidele patriotice din Europa! Rădăcinile noastre ne fac europeni, nu birocrații europeni”, a comentat George Simion.

Din postare nu reiese data exactă a întâlnirilor avute de către , însă comentariul făcut la fotografia în care apare alături de Giorgia Meloni sugerează că Simion și-ar dori o afiliere la Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, din care face parte și partidul lui Meloni, Fratelli d’Italia.

La începutul acestei luni, Simion a mers în Italia unde a participat la două evenimete politice distincte. Primul a fost organizat la Florența de Grupul Identitate și Democrație, care reunește inclusiv formațiuni socotite de extremă dreapta. Președintele La Lega, Matteo Salvini, a fost amfitrionul evenimentului și s-a întâlnit inclusiv cu George Simion. De altfel, acesta a susținut și un discurs în cadrul reuniunii.

„Ce putem vedea astăzi în Europa? Infernul! Infernul pentru că avem migranţi ilegali, infernul pentru că avem dezindustrializare, infernul pentru că ne confruntăm cu distrugerea identităţii naturale şi cu declinul creştinismului. Vor să ne interzică să folosim cuvinte precum mama, tata sau patria. Este un adevărat infern. Noi, patrioţii uniţi ai celor 27 de state ale Uniunii Europene, trebuie să fim uniţi pentru alegerile europene de anul viitor. Vrem să apărăm valorile reale ale patriilor noastre: mamă, tată şi copii”, spunea George Simion.

Pe de altă parte, se pare că liderul AUR a tatonat terenul și în ceea ce privește relația cu Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, în care partidele cele mai proeminente sunt cel al Georgiei Meloni și Partidul Lege și Justiție, care a fost la putere în Polonia până la începutul acestei luni.