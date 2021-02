George Simion, politicianul ultras, declarații incendiare: „Am scandat împotriva Ungariei!”

George Simion este un politician atipic. Face parte din facțiunea ”Uniți sub tricolor”, parte a galeriei echipei naționale, susține că xenofobia nu are ce căuta în sport, dar recunoaște că a scandat…altfel, în tribune.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a fost partidul surpriză al alegerilor parlamentare din 2020. În fruntea acestuia, co-președinte este George Simion, un vehement susținător al ”fenomenului ultras”.

Pentru cei mai puțin familiarizați cu terminologia sportivă, ultrașii sunt grupurile de fani cunoscuți pentru susținerea fanatică a echipei favorite.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

George Simion: „Am înjurat Ungaria! Acesta e spectacolul galeriilor”

Co-președintele AUR mărturisește că încă este privit mai mult ca un suporter și mai puțin ca un politician care luptă pentru cetățeni. Însă, George Simion nu-și neagă apartenența la structurile organizaționale ale suporterilor fanatici.

”Cu mici excepții, nu am ratat niciun meci al echipei naționale a României, în ultimii 15 ani. La câte am putut să merg, am mers. Am fost și la România – Ungaria și am scandat împotriva Ungariei. Oamenii nu mă înțeleg, dar de când e lumea și pământul suporterii au mers în galerie și au înjurat. Am înjurat și eu.

ADVERTISEMENT

Stadioanele adună în tribune oameni din toate păturile. E o zonă de refulare, dar nu trebuie să se ajungă la violențe fizice. Acum se interzic anumite lucruri, torțe, coregrafii. Forțele de ordine interzic anumite mesaje după cum au ei chef. Nu e normal. Se încalcă libera exprimare. Mesajul acela trebuie lăsat să intre pe stadion, acesta e spectacolul galeriilor”, a povestit Simion la GSP Live.

”Armata ultra”, prima dragoste a lui George Simion

Politicianul AUR a mai spus pentru sursa citată că nu a fost niciodată străin de fenomenul sportiv, chiar dacă nu a fost vreun performer. Primul meci l-a văzut pe vechiul stadion ”Giulești”, un Rapid – Sportul Studențesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Am fost stelist în copilărie, ascultam meciurile la radio. Am crescut cu ’Fotbal minut cu minut’, cu ziarele de sport. Prima oară m-a dus tata la stadion, la Rapid, în Giulești. Era un meci cu Sportul. Apoi am fost și în Ghencea, am văzut ’Armata Ultra’ cum scandau împotriva lui Lucescu”, a rememorat Simion, pentru sursa citată.

Acesta a mai spus că este un admirator al fotbalului italian și că fotbaliștii lui preferați, în copilărie, au fost Florin Răducioiu și Ilie Dumitrescu. În același timp, George Simion în consideră pe Gică Hagi cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor din România.

ADVERTISEMENT