George Simion se folosește de imaginea Ursulei von der Leyen în campania pentru europarlamentare. ”Ursula, noua mascotă AUR”

Președintele AUR a postat pe blogul său și o serie de caricaturi în care este combinată fața Ursulei von der Leyen cu trupul personajului negativ Ursula din filmul de animație Mica Sirenă.

George Simion se folosește de imaginea Ursulei von der Leyen

Ursula este noua mascotă AUR pentru alegerile europarlamentare din cauză că PSD și PNL o susțin pentru un nou mandat la șefia Comisiei Europene.

”Am prezentat astăzi (marți n.r.) în conferința de presă de la Parlament noua mascotă AUR la alegerile europarlamentare din 9 iunie.

Ursula von der Leyen este, așa cum am spus astăzi jurnaliștilor prezenți la conferința de presă pe care am susținut-o în Parlamentul României, noua mascotă AUR la alegerile europarlamentare.

O cunoașteți din desene animate pe Ursula, doamna Ursula. O vom folosi ca mascotă. Din păcate, PSD și PNL o susțin la șefia Comisiei Europene și susțin această caracatiță și corupția la nivel european. Ăsta este gradul de supunere, ăsta este nivelul la care am ajuns în țară.

Din păcate, țara este închinată altora. Primim semnale, de când teoretic s-a inventat un Schengen special pentru noi, în care nu mai trecem cu buletinul sau pașaportul pe la control, că, de fapt, în Franța, Finlanda, Italia, cetățenilor români li s-au cerut acte de identitate.

Surogatul acesta nu este acceptabil, autoritățile române nu ar fi trebuit să accepte așa ceva. O să ne luptăm cu Ursula, Iohannis și supușii dumnealor din colonia numită România.

Le-aș propune tuturor partidelor din cele 27 de state ale UE să semneze un pact prin care să se angajeze că nu o vor vota pe Ursula von der Leyen ca viitoarea șefă a Comisiei Europene”, scrie Simion pe blog.

Fiica lui Corneliu Vadim Tudor, candidat AUR la alegerile locale

Lidia, fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, și-a anunțat marți candidatura din partea AUR pentru funcția de primar al Sectorului 5.

a acceptat propunerea AUR de a candida pentru postul de primar, la aproape nouă ani de la moartea tatălui său, pentru că adevărul spuselor ‘Tribunului’ este mai evident ca oricând.

”Sunt născută, am crescut, am învățat, m-am dezvoltat în Sectorul 5, deci sunt get-beget din Sectorul 5 și în toți acești ani am avut ocazia să cunosc îndeaproape problemele cu care se confruntă cetățenii acestui sector”, a declarat fiica răposatului lider PRM.

Lidia Vadim Tudor a absolvit Colegiul Național I.L. Caragiale și a urmat apoi cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Spiru Haret. Aceasta are un master în Mass-Media și Comunicare.

Fiica lui Corneliu Vadim Tudor a urmat și cursurile Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Spiru Haret și deține un master și în Psihologie Clinică și intervenție psihologică. Din 2015, este redactor-șef al Revistei România Mare.

În septembrie 2023, s-a înscris în AUR, după o plecare cu scandal din PRM și după ce, în 2021, înființase Partidul Vadimist Român.