Georgiana Lobonț are probleme de sănătate! „Am băgat direct cu antibiotice”

Georgiana Lobonț are probleme de sănătate! Cântăreața a povestit că s-a simțit așa rău că a trecut direct pe antibiotice pentru a scăpa de boală.

Georgiana Lobonț a vorbit pe rețelele de socializare despre în acest moment. Artista a mărturisit că este extrem de răcită și a trebuit deja să ia antibiotice.

Vedeta a fost plecată în Irlanda, unde a cântat și a spus că a început să se simtă rău din momentul în care a aterizat în București.

Georgiana Lobonț a spus că face tot ce este în putință pentru ca răceala să-i treacă, mai ales având în vedere că urmează să plece în vacanță.

Georgiana Lobonț a spus că a luat deja antibiotice și tot felul de medicamente și se dă cu uleiuri pe corp pentru a-i trece starea de rău.

„Ne pregătim, facem bagajele, pentru că mâine plecăm în vacanță. Eu sunt răcită, bocnă de răcită. Nu știu ce, Doamne, am făcut.

Când am aterizat aici, în București, probabil, nu știu… De la aerul din Irlanda, habar nu am, dar sunt foarte răcită și am băgat direct cu antibiotice, cu medicamente, dau și cu uleiuri, cu de toate, ca să mă fac bine”, a spus ea.

Georgiana Lobonț nu se sperie de problemele de sănătate

Chiar și așa, vedeta a spus că este foarte optimistă că își va reveni foarte rapid și a spus că nu se sperie de o răceală, oricât de gravă ar fi ea.

i-a mai sfătuit pe fanii ei să fie mereu optimiști în tot ceea ce fac, pentru că lucrurile vor fi bune până la urmă, dacă mențin această atitudine pozitivă.

„Sunt convinsă că o să mă fac bine, că, întotdeauna, sunt bine când trebuie să fac câte ceva. Nu mă sperie pe mine nici măcar o răceală.

Nimic nu mă sperie pe mine, sunt mereu o optimistă și asta vă încurajez să faceți și voi. Dacă gândiți pozitiv, totul e de bine!”, a mărturisit Georgiana Lobonț, pe contul ei de Instagram.