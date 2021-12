Georgiana Lobonț, reacție după dezvăluirea lui Armin Nicoară. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și artist

Cântăreața de muzică populară spune adevărul despre disputa cu Armin Nicoară și confirmă faptul că au avut o mică neînțelegere, doar că lucrurile au fost privite greșit de artist.

Vedeta susține că totul are legătură cu cei doi copii pe care-i are cu partenerul ei de viață, Rareș. Se pare că nu-i mai văzuse de o perioadă destul de lungă.

Din păcate, Armin Nicoară, care nu este părinte, nu a înțeles motivul pentru care Georgiana Lobonț renunță la o ieșire după o filmare în favoarea celor mici și de aici supărarea dintre ei.

Georgiana Lobonț, partea sa de adevăr. Ce spune artista despre cearta cu Armin Nicoară

„Era vorba de copiii mei și de bone pe care nu îi văzusem de trei săptămâni și se aflau în locația respectivă. El avea chef de dans, de distracție, eu voiam să stau cu copiii.

Și m-am supărat, normal. Sentimentele unei mame sunt diferite, dar el nu are cum să înțeleagă că nu are copii. M-am supărat foarte tare și am plecat, dar mi-a trecut.

Mi-am dat seama că nu are cum să înțeleagă supărarea mea că nu este părinte. Eu îl cunosc pe Armin și știu cum vorbește și nu am cum să mă supăr de el”, a declarat Georgiana Lobonț pentru .

Georgiana Lobonț și Armin Nicoară, din nou la cuțite? Ce s-a întâmplat între ei, în trecut

Solista de muzică populară din Ardeal și cunoscutul saxofonist nu sunt la prima neînțelegere. Cei doi artiști au mai avut dispute și în trecut, în ciuda faptului că au semnat colaborări de succes.

Cântăreața și Armin Nicoară nu și-au vorbit o perioadă lungă, de aproximativ un an. La momentul respectiv artistul susținea că nu a primit niciun ban de pe urma pieselor scoase împreună.

Extrem de supărat și nervos saxofonistul a aruncat cuvinte grele la adresa Georgianei Lobonț pe care a acuzat-0 că nu i-a oferit nimic de pe urma melodiilor.

De cealaltă parte, preciza că nu este vorba de niciun fel de înșelăciune, ci mai degrabă de o înțelegere pe care au făcut-o la un moment dat.

„E o piesă pe care am lansat-o împreună și înțelegerea a fost să postăm o piesă la mine pe canalul de YouTube, una la el și tot așa, ca fiecare să-și ia banii”, mărturisea Georgiana Lobonț în urmă cu câteva luni, notează .