Georgiana Lobonț, în doliu. Una dintre cele mai importante persoane din viața ei a murit

În amintirea bunicului nostru…Mizgan Macidon… Dumnezeu să te odihnească-n pace, bunule!😢🙏🏻 Ați fost un om bun și am avut multe de învățat de la dumneavoastră.Ați fost alături de noi în toate momentele vieții noastre, mai ales ale singurului dvs. nepot, Rareș pe care l-ați crescut și l-ați educat din primele lui zile de viață, cum ați știut mai bine. Îmi pare rău că de azi o să ne vegheați din ceruri…dar mă bucur că am reușit prin videoclipul “Să fii tată-i lucru mare!” să vă păstrăm viu în amintirea noastră pentru totdeauna. Erați mândru de noi, de tot ce am realizat și mai ales de strănepoții, Irina și Edy. Suntem triști….Drum lin spre cer, domnule învățător!🙏🏻😢

