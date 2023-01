Georgiana Lobonț, plină de vânătăi în vacanța din Maldive! Apariție îngrijorătoare a artistei

După ce s-a aflat că Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, divorțează, FANATIK vă pune la curent, astăzi, cu cele mai proaspete detalii de culise din viața de cuplu a celor doi.

Georgiana Lobonț, plină de vânătăi pe picioare și brațe

Georgiana Lobonț nu se lasă cu una, cu două. Deși soțul ei a declarat la Antena Stars că nu mai formează un cuplu și că nu mai există cale de împăcare, artista îi duce în continuare cu zăhărelul pe urmăritorii săi din mediul online.

Cum? În fiecare zi „bombardează” Instagramul cu imagini ce înfățișează familia „perfectă” pe care o are. Numai că, de data aceasta, i-a scăpat ceva în ciuda editării excesive ale fotografiilor. Mai exact, câteva vânătăi pe picioare și pe brațe….

Fie Georgiana Lobonț a postat fotografiile cu pricina pentru ca oamenii să-și dea seama de faptul că soțul o abuzează fizic și s-a ales cu vânătăile după ce acesta ar fi agresat-o, fie chiar nu și-a dat seama și nu a observat că i se văd vânătăile în fotografiile de pe Instagram.

Cum vă spunem, e cu dus și întors, însă dacă ar fi să ne dăm o părere, cu siguranță am miza pe cea de-a doua variantă și am spune că Georgiana Lobonț pur și simplu nu a sesizat că i se văd vânătăile, așa că a făcut publice imaginile. Și că, probabil, vânătîile le-a căpătat, atât pe mâinoi, cât și pe picioare, într-o clipă de neatenție.

Rareș Ciciovan nu mai vede cale de împăcare între el și Georgiana

În timp ce , soțul ei, Rareș Ciciovan, se dă în spectacol pe la televizor. De curând, în cadrul unui interviu acordat la Antena Stars, a declarat că nu mai există nicio cale de împăcare între el și cântăreață.

Mai mult, a dat din casă și a punctat faptul că probleme există între cei doi nu de acum, ci de 5 ani de zile. În condițiile în care ei sunt căsătoriți de 7…

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie.

Nu știu, să o sunați și pe ea, să vă răspundă, nu știu. Nu are ce să zică ea urât rău despre mine, că ce?(…) Am făcut doi copii, sunt frumoși, deștepți, seamănă cu mine, ce să zică.

Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum astăzi e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență”, a spus Rareș Ciciovan, la Antena Stars, convins că nu mai există cale de împăcare. Șocant sau nu, câteva ore mai târziu, …