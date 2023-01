Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan divorțează după 7 ani de căsnicie. Cine ar fi decis să pună capăt relației. Update

Rareș Ciciovan a răspuns în final solicitării celor de la spynews.ro. Acesta a confirmat că cei doi urmează să o ia pe drumuri separate.

El a explicat însă că nu a înaintat actele de divorț, însă chiar și așa, lucrurile sunt deja încheiate între cei doi. Mai mult de atât, bărbatul a mai explicat că decizia privind separarea nu este una nouă.

Mai exact, acesta spune că de ani de zile se gândește la divorțul de Georgiana Lobonț, adăugând că nu vrea să spună mai multe lucruri.

“Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare.

Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi”, a spus el, pentru .

În ceea ce privește o posibilă împăcare între cei doi, Rareș Ciciovan nu pare să mai vadă o astfel de posibilitate. El le-a recomandat jurnaliștilor să vorbească cu Georgiana Lobonț în legătură cu aceste aspecte.

Mai mult de atât, el a mai precizat că în urmă cu cinci ani, cei doi ar fi putut probabil să se împace, însă în prezent este mult prea târziu.

De asemenea, acesta a mai precizat că deși ambii parteneri par de la distanță perfecți, realitatea ar fi cu totul alta.

”Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum astăzi e gata, orice început are și un final.

Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență.”, a mai spus soțul Georgianei Lobonț, pentru sursa citată.