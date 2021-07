Georgiana Lupu are probleme cu banii după participarea la Survivor România. Tânăra a fost eliminată din competiție în februarie, însă a cheltuit deja banii pe care i-a câștigat în luna petrecută în Dominicană.

ADVERTISEMENT

Fosta concurentă nu a reușit să se angajeze nicăieri până în acest moment. Georgiana s-a lovit de probleme, motivul fiind culoarea pielii ei, după cum a dezvăluit chiar ea.

Georgiana Lupu are probleme mari cu banii după Survivor România. Cum a ajuns să trăiască fosta concurentă

are probleme serioase cu banii după Survivor România. Scurta perioadă petrecută în competiție nu i-a adus foarte muți bani, pe care i-a cheltuit destul de repede.

ADVERTISEMENT

Tânăra a ajuns să se împrumute de la alții ca să se poată descurca. Din păcate, nu a reușit să se angajeze undeva din cauza atitudinii oamenilor, care au discriminat-o de fiecare dată.

Partea bună este că are unde să locuiască, pentru că a primit o garsonieră de la primărie. Banii câștigați în timpul participării la reality show-ul de la Kanal D i-a cheltuit de mobilă, dar și pe datorii.

ADVERTISEMENT

În plus, a ajutat câțiva copii orfani nu haine și mâncare, pentru că nici ea nu poate uita că viața ei nu a fost niciodată roz.

„Banii câștigați la Survivor i-am investit în mobilă pentru că am primit o garsonieră de la primărie, însă era goală. Și am avut și câteva datorii. S-au dus foarte repede.

ADVERTISEMENT

Am mai ajutat câțiva copilași, cum am zis, cu anumite pachete, haine, dulciuri. Copii care au crescut fără mamă, fără tată… pentru că n-am uitat de unde am plecat și n-o să uit niciodată”, a declarat fosta concurentă pentru .

Georgiana Lupu a mai declarat că muncește cu ziua și îi mai ajută pe vecini cu diverse treburi ca să câștige bani în plus.

ADVERTISEMENT

„Trăiesc așa… mai lucrez cu ziua, mai împrumut bani (…) Mă mai duc la vecini, la prieteni să-i ajut cu diverse lucruri.

Azi spăl un covor, mâine culeg o găleată cu vișine sau cireșe… poimâine mut o mobilă… lumea are treabă, acum, pe timp de vară se adună praful în case, mulți fac curățenie generală”, a continuat tânăra.

ADVERTISEMENT

Ce spune Georgiana despre Zanni, câștigătorul Survivor 2021

a recunoscut că au mai existat certuri cu Zannidache, însă a empatizat cu el și cu povestea lui de viață. Tânăra consideră că artistul a meritat să câștige, mai ales că avea nevoie de bani pentru a-și cumpăra propria locuință.

Fosta concurentă speră ca Zanni să învețe să respecte femeile și să nu mai aibă atitudinea pe care o avea în timpul competiției.

„Mă bucur că a câștigat cineva care avea nevoie de bani. Asta contează foarte mult. Sper să realizeze și să învețe să respecte o femeie. Eu n-am suportat niciodată o persoană care jignește o femeie”, a mai spus Georgiana Lupu.

Georgiana a făcut parte, inițial, din echipa Războinicilor. În urma unui scandal cu Musty, tânăra a fost mutată în echipa Faimoșilor.