Gestul de milioane al suporterilor Politehnicii Timișoara. Au plecat la colindat pentru micuții fotbaliști implicați în teribilul accident de la Petroșani. Video

Un groaznic accident s-a întâmplat înainte de Crăciun în Petroșani. de un șofer care nu deținea permis de conducere și consumase alcool. Din păcate, , iar suporterii Politehnicii Timișoara au sărit în ajutor.

Suporterii Politehnicii Timișoara au mers la colindat pentru copiii implicați în accidentul de la Petroșani

Suporterii alb-violeți, componenți ai galeriei Peluzei Sud Timișoara, au făcut apel la donații și au strâns bani pentru copiii răniți în accidentul de la Petroșani.

Mai mult decât atât, fanii echipei din Liga a 2-a au mers la colindat în seara de 23 de decembrie prin zona centrală a orașului, la târgul de Crăciun din zona locală. Totul pentru a-i sprijini pe copiii „secerați” de individul în vârstă de 19 ani.

„Suntem alături de victimele accidentului de la Petroșani – tinerii fotbaliști ai Jiului. Așteptăm alături de noi orice polist diseară, la ora 19.00, în fața Catedralei. Pornim în Centru să colindăm pentru a strânge bani pe care să îi donăm familiilor copiilor, cu care suntem în contact. Orice sprijin este necesar în această perioadă grea”, a fost mesajul Peluzei Sud Timișoara pe pagina de Facebook.

Fanii alb-violeți au colindat la Spitalul „Louis Țurcanu”, unde sunt internați o parte dintre copiii loviți pe trecerea de pietoni la Petroșani

Suporterii Politehnicii Timișoara au mers și la Spitalul de Urgență pentru copii „Louis Țurcanu”, unitate medicală în care se află internați doi dintre copiii acroșați când traversau regulamentar.

Ceilalți micuți fotbaliști se află la Spitalul local din Petroșani. Din nefericire, Cosmin Popan, unul dintre fotbaliștii loviți pe trecerea de pietoni, a decedat la numai 11 ani.

Juniorii se întorceau, miercuri seară, de la serbarea de Crăciun organizată de Jiul Petroșani și Școala de Fotbal „Damian Militaru”.

Damian Militaru, fostul fotbalist al Stelei, devastat după accidentul de la Petroșani

Damian Militaru, fost fotbalist al Stelei (n.r. FCSB), și-a găsit cu greu cuvintele când a fost nevoit să vorbească despre „nenorocire”. Fondatorul Școlii de Fotbal care-i poartă numele, Damian Militaru a izbucnit în plâns.

„Ne pare nespus de rău pentru această nenorocire. Altcumva nu am cum să o numesc. Eu și colegii mei, de două luni de zile, ne străduim să facem această serbare de sfârșit de an cu acești copilași minunați. Am făcut serbarea de sfârșit de an la teatrul de stat.

După aceea ne-am hotărât să facem un mini-party cu ei. S-au distrat extraordinar. Părinții ne-au felicitat. După ce au plecat am auzit tragedia care s-a întâmplat. Ne pare rău de familie, de acest copilaș. Ce-a putut să i se întâmple… Nu știu, nu știu cum să îl numesc. Îmi pare rău, nespus de rău”, a declarat Damian Militaru.