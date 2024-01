Geta Sterp, adevărul despre prețurile produselor pe care le vinde mama Geta în piață. De ce sunt atât de mari: ”Dacă mai aud pe cineva că spune că sunt scumpe, vă iau la bătaie”

Geta Sterp, adevărul despre pe care le vinde mama Geta în piață. De ce sunt atât de mari. Sora lui Iancu Sterp de la Survivor România All Stars consideră că nu sunt scumpe având în vedere eforturile pe care le face.

Geta Sterp, deranjată de oamenii care spun că produsele mamei sale au costuri exagerate. Mesajul transmis de tânără în online

Geta Sterp este tot mai deranjată de oamenii care spun că produsele mamei sale, Geta, au costuri exagerate. transmis de tânără în online, după ce foarte multe persoane au spus că brânza și laptele familiei sunt scumpe.

Pentru a demonstra că muncește de dimineața până seara pentru a strânge bani a distribuit o imagine cu mâinile sale muncite. Palmele sunt aspre și pielea este uscată și zgâriată de la munca depusă la stâna de oi.

„Vedeți mâinile mele? Este foarte multă muncă atunci când fată oile. Dacă mai aud pe cineva că spune despre miei sau brânză că sunt scumpe, vă iau la bătaie, cu palmele astea”, a transmis Geta Sterp pe .

Sora mai mică a lui Culiță Sterp muncește enorm la oi, alături de mama sa. Tânăra merge la păscut cu animalele și le îngrijește cu mare atenție și dragoste și nu se dă în lături de la nicio activitate din gospodărie.

Geta Sterp, mândră de fratele său, Iancu Sterp

Geta Sterp se declară mândră de fratele său, Iancu Sterp, care face parte din actualul sezon Survivor România All Stars. Tânăra nu a reușit să vadă ultimul episod de la început până la sfârșit, însă a recunoscut că are încredere în sportiv.

Crede că se descurcă de minune atunci când intră pe traseu. Echipa din care face parte a început prima săptămână din competiție extrem de bine în jungla din Republica Dominicană, în schimb echipa roșie a pierdut un concurent.

„Nu am apucat să mă uit deloc la Survivor pentru că am adormit, am fost foarte obosită, însă azi dimineață m-am uitat un pic să văd cum a jucat Iancu. Și am fost foarte fericită că a câștigat și a fost atât de bun.

Nu că-l laud că e fratele meu, dar chiar e foarte foarte bun”, a spus Geta Sterp într-o filmare de pe rețelele de socializare, unde este o prezență constantă și activă. În plus, și pe YouTube postează tot felul de videoclipuri.