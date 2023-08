Gheboasă, implicat într-un accident de mașină: “Nu am mai sunat la poliție”

Noi detalii apar despre Gheboasă, artistul în vârstă de 23 de ani care a stârnit critici după ce a cântat la Untold 2023. Tânărul a dezvăluit în cadrul unui interviu că a făcut accident auto. Nu a raportat cazul oamenilor legii, așa cum se procedează în asemenea situații. Din ce motiv?

Cum a făcut accident Gheboasă și de ce nu a anunțat poliția?

Gabriel Gavriș pe numele real a fost invitat luni seară într-o emisiune TV pentru a vorbi despre și despre oamenii care îl pun la zid. Solistul a mărturisit printre altele că în urmă cu două săptămâni a fost la un pas de o tragedie, în timpul unui accident de mașină.

Gheboasă a spus că era să fie lovit de un alt conducător auto care nu a respectat semnele de circulație. Pentru a evita coliziunea, rapperul a încercat să tragă de volan pe o parte opusă, intrând pe contrasens. Manevra i-a defectat autovehiculul, care se află acum în service.

Interpretul a evitat apoi să mai sune la 112, pentru ca poliția să vină la locul accidentului și să întocmească toate demersurile necesare. Motivul invocat de el a fost faptul că era prea obosit, deoarece se întorcea de la un eveniment, unde a cântat și nu-și dorea decât să se odihnească.

”Acum am venit cu taxi la emisiune, pentru că mașina mea este în service, pentru că acum două săptămâni, când am fost la Buzău, era să intre unu’ în mine că nu a stat la stop, am tras de volan, m-am trezit pe contrasens cu cauciucurile bușite. Acela care nu a stat la stop a fugit, nu am mai sunat la poliție, pentru că era 3 dimineața și eram foarte obosit”, a spus Gheboasă la

Cum este criticat Gheboasă pentru piesa sa de la Untold 2023?

Această dezvăluire a rapperului vine după ce duminică , odată cu fredonarea unei piese care i-a adus notorietatea. Artiști vechi în industrie, scriitori și diferite persoane publice au fost cuprinși de revoltă, auzind versurile obscene și cum erau cântat de o mulțime de tineri, veniți la Untold 2023.

”Noua generație … idoli vs fani … no comment !!! Ce voce, ce mesaj, ce producție și ce bine sună viitorul”, a scris în mod ironic Cezar Ouatu, pe Facebook. Și polițistul Marian Godină a comentat cazul: ”Am îmbătrânit și nu mai înțeleg muzica din ziua de azi…”.

De cealaltă parte, sociologul Gelu Duminică a subliniat că într-adevăr versurile piesei lui Gheboasă nu sunt un exemplu pentru copii, noua generație de adolescenți, dar și că acest gen de muzică nu este unul nou, deoarece și în trecut există melodii care au un conținut vulgar.

”Cu siguranță, versurile sunt extrem de vulgare și pline de mizerie. Eu nu consum muzica asta și nici nu cred că o voi consuma vreodată. Din păcate însă nu pot să nu văd că nu e nimic nou sub soare cu muzica de genul ăsta și că ea a existat, sub varii forme, mai dintotdeauna”, a transmis și sociologul Gelu Duminică.