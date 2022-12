Gheboasă, ororile copilăriei din Șerpărie. Marcat de un scandal sângeros, la un pas de închisoare când avea 16 ani: „La pușcărie nu există Dumnezeu”

Gheboasă face furori pe YouTube, dar are o poveste de viață greu de imaginat. Mama l-a abandonat, tatăl a fost în închisoare. După șase ani în plasament, lumea i-a fost dată, din nou, peste cap, iar la 16 ani, împins de aburii alcoolului, ar fi putut ajunge la închisoare.

Gheboasă, traume și copilărie grea în Șerpărie

Gheboasă, pe numele său real Gabriel, are 21 de ani. , apoi o colaborare cu Bogdan de la Ploiești l-a adus pe Chiar dacă acum cântă despre bani și obiecte de lux, tânărul și-a dus mult timp viața la limită.

A cunoscut suferința încă din copilărie. Mama nu l-a vrut niciodată, tatăl a făcut închisoare pentru furt. Până la eliberarea acestuia, a fost luat în plasament de o familie ce făcea parte din „lumea bună”, care l-a botezat și i-a oferit educația despre care spune că-l ajută și astăzi.

Când avea șase ani, lumea lui s-a destrămat. Părintele biologic l-a luat acasă. Un cartier rău famat, locuit de romi, din Târgoviște, numit Șerpărie.

„Părinții ăștia au intrat în depresie. Oamenii ăștia erau români: ‘Mamă, ne iau țiganii copilul. Unde o să stea copilul ăsta?’. Ei fuseseră deja în vizită acolo, la bunică-mea. Nu aveau nicio putere. Plângeam în continuu, eram la primărie, plecam spre Șerpărie. Mie nu-mi plăcea să stau acolo.

Eram obișnuit cu un program, cu vecinii care veneau în vizită, cu prieteni de familie. Eu trebuia să dorm cu bunică-mea, că eram mic și când o vedeam…nu-mi venea să cred. Voiam să plec de acolo și nu știam cum să fac să fug. Eu voiam să mă duc înapoi la părinții mei”, a povestit Gheboasă în cadrul

Gheboasă, amintiri despre casa copilăriei: „Au fost lipsuri pe toate părțile”

Din acel punct, alături de alți veri de ai săi, a fost crescut de bunica sa, pe care o consideră un adevărat supererou. Tatăl și mama vitregă au plecat la muncă în străinătate, iar despre casa copilăriei, Gheboasă își amintește că era una mai mult decât modestă.

„Au fost lipsuri pe toate părțile. În primul rând, părinții mei au fost plecați mereu, pentru că trebuiau cumva să ne facă să trăim, cumva, bine, decent. Părinții mei s-au chinuit mereu, au fost prin alte părți. Acum, când am ajuns mare, fac tot posibilul să-mi ajut familia.

În casă era totul vechi, era mobilă din aia foarte veche, din pal, din aia tare. Mă băgam sub pat, mă jucam acolo cu verișorii mei.

Îmi aduc aminte și acum dormitorul ăla, când dormeam toți în pat. Dormeam precum cârnații. Și mai aveam niște veri ca veneau mereu în vizită de sărbători și le puneam cearșafuri pe jos și dormeau pe jos, întinși. Lucrurile astea te călesc și te fac să vrei mai mult de la viață”, a povestit Gheboasă.

Gheboasă, marcat de scandalurile din Șerpărie

În cartierul „cu renume” din Târgoviște, Gheboasă a crescut printre infracțiuni și oameni răi, de care bunica i-a spus să se ferească. Tânărul artist își amintește multe lucruri greu de imaginat, dar o oroare căreia i-a fost martor, l-a marcat. Puști fiind, a văzut cum un om este ucis cu coasa, în plină stradă.

„Am fost la un scandal la noi în oraș, se băteau două clanuri de țigani. Țiganii când se bat, se bat până la moarte. Și eram acolo, eram mai mic, dar vedeam. Un om avea o coasă în mână și celălalt o bâtă și au sărit la bătaie. (…) Omul ăla a picat secerat.

Eu am văzut asta când eram mic, te traumatizează o chestie de genul, pentru că nu mai poți să dormi noaptea. Imaginea aia îți vine în cap fără să vrei. Te macină pe interior. Am văzut prea mulți oameni distruși, prea multe certuri din cauza drogurilor.

E ca un puzzle, toate drumurile știu unde duc. Am rude, am veri care stau la pârnaie de 10 ani de zile, din cauza drogurilor”, a relatat Gheboasă.

Gheboasă, la un pas de închisoare pe vremea când avea doar 16 ani: „ M-am trezit pe beci”

În ciuda învățăturii primite de la bunică, din partea părinților adoptivi și din ce a văzut în cartier, Gheboasă a avut și el o perioadă în care a ales un drum greșit. La 16 ani, a fost la un pas de a ajunge la închisoare.

„M-am trezit arestat pe beci. Aveam 16 ani. Am mers într-un club din oraș și am ieșit afară la țigară. S-a ivit o bătaie, grup cu grup, s-au bătut foarte multe persoane cu foarte multe persoane și m-am bătut și eu. Am și dat, am și luat. Eram foarte beat. Nu știu, că la un moment dat m-am trezit la secție.

Era și tata acolo. Am băut foarte mult, nu mai știam ce am făcut și următoarea zi am fost pe beci. De când am văzut ce înseamnă să fii arestat preventiv, am pus stop la orice prietenie, cu orice om de genul și m-am focusat pe ce mi-am dorit eu.

Eu am crezut că plec la închisoare și că viața mea e gata. Eu aveam probleme cu Poliția. Educația pe care am primit-o șase ani, m-a ținut până acum. E foarte rău să mergi la pușcărie. La pușcărie nu există Dumnezeu. Până la urmă, mi-am primit o amendă”, a dezvăluit Gheboasă.

„Noi suntem o țară de săraci”

Faptul că și-ar fi putut distruge viitorul l-a trezit la realitate pe tânăr. A renunțat la vicii, oameni și obiceiuri care îi făceau rău și s-a axat pe carieră. Spune că a avut momente în care nici el nu mai credea că ar putea dobândi succesul, dar oamenii dragi nu l-au lăsat să renunțe.

„Toți copiii sunt săraci, chiar dacă pe TikTok avem bani mulți. Noi suntem o țară de săraci. Toți trăiesc decent și oamenii n-au bani. Eu veneam te la Târgoviște spre București cu 30 de lei. Iar bunica din partea mamei, din salariul ei de 15 milioane (n.r lei vechi), că așa câștigă oamenii normali, îmi dădea mie ăia 30 de lei”, a mărturisit Gheboasă.

Care este marele regret al lui Gheboasă. S-a confruntat ani întregi cu rasismul: „Am fost oaia neagră”

Cel mai mare regret al lui Gheboasă este că nu a terminat liceul, urmând doar cursurile unei școli profesionale. Recunoaște că nu a fost cel mai bun elev, dar susține și că acest lucru a fost cauzat și de faptul că a fost victima rasismului, fiind de etnie romă.

„Regret faptul că nu am terminat liceul. Eu am școala profesională. Eu am o meserie, știu se repar frigidere. Am terminat Liceul Național Ion Ciorănescu. Dar am timp să termin și liceul.

N-am reușit să dau BAC-ul. În timp ce fac muzică, aș fi putut să-mi fac și studiile. Mereu era diferența asta dintre român și țigan. Eu eram pus în ultima bancă. Nu înțelegeam nimic de la școală. Nu eram așa bun să înțeleg din prima.

Nici profesorii nu ne scoteau la tablă să ne explice. Știam că profesorul n-o să mă ajute. Ani de zile am fost oaia neagră. Simt că profesorii puteau să se ocupe mai mult de mine. La școală aveam numai 4. Sunt profesori care fac diferențe între români și țigani”, a declarat Gheboasă.

Gheboasă și iubita lui, poveste de dragoste ca în serialele turcești: „Ne-am iubit pe ascuns”

Acum, Gheboasă este împlinit profesional, dar și sentimental. De ceva timp, trăiește o frumoasă poveste de iubire cu cea care i-a furat inima încă din adolescență. Trecutul lor e demn de serialele turcești, cu părinți care s-au opus, pauze și o împăcare neașteptată.

„Îmi împart viața și mi-am pus și sufletul pe tavă unei persoane cu care ne-am combinat prima oară când avea ea 13 ani și eu 15. Părinții nu ne lăsau, cel puțin ai ei.

Eram din două cartiere de țigani care mereu au fost în conflict. Ne-am iubit pe ascuns. Ne-am întâlnit din nou când am fost mai mari. Mergeam la sală împreună. Am început să discutăm despre noi și am fost de acord să ne împăcam. Ne-am gândit că am fost sortiți. Eu îi ziceam, când eram mici, că ea o să fie soția mea”, a spus artistul.