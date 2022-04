Ce s-a întâmplat cu trapperul Gheboasă, favoritul lui Grasu XXL, după descalificarea de la One True Singer

Trapperul târgoviștean cunoscut sub numele de scenă Gheboasă nu a stat mult în competiția One True Singer difuzată de HBO Max.

Gheboasă de la One True Singer începe vara pe val

Tânărul artist de care s-au lipit mai toți concurenți, fiind considerat, de departe, cel mai carismatic, a încălcat regulamentul și a fost descalificat în cel de-al treilea episod. Ce s-a întâmplat cu favoritul lui Grasu XXL după ce a părăsit casa One True Singer?

Ei bine, faptul că visul de a câștiga ambițiosul concurs a fost spulberat nu i-a încetinit deloc ascensiunea. Trapperul pare să aibă mai mult succes ca niciodată. Cu siguranță a învățat din greșelile pe care le-a făcut, iar eliminarea de la One True Singer a fost pe principiul „un șut în fund, un pas înainte”.

Gheboasă este din ce în ce mai solicitat, iar în perioada următoare are deja pe listă un eveniment destul de important pentru un artist aflat la început de carieră. Acesta este cap de afiș la cel mai tare festival de muzică trap chiar la deschiderea sezonului estival.

Cântărețul va cânta în cadrul evenimentului „Beach, please” care va avea loc între 29 aprilie și 1 mai 2022 la Costinești, un proiect de care dâmbovițeanul este extrem de mândru.

Grasu XXL și-a pus speranțele în tânărul trapper

În cadrul , Gheboasa s-a făcut remarcat din prima clipă. Băiatul a spus de la bun început că nu are cine știe ce voce. Și-a dorit doar să promoveze muzica rap și trap, fapt pentru care a fost acceptat în show. Nu doar vocea contează în cadrul acestui concurs, ci întregul pachet cu care se prezintă un artist.

Grasu XXL și-a pus speranța în el, însă tânărul a dezamăgit într-un timp scurt. Olivia Addams, una din vedetele implicate în , i-a anunțat sec pe locatarii casei că trapperul a fost descalificat pentru că a încălcat regulile casei. Artista nu a intrat în prea multe detalii.

„Dacă nu câștigi, te sparg! Eu mă aștept să câștigi concursul, șefule! Nu e vorba de nivel, e vorba de talentul tău. Nu e vorba doar de voce. Fă-ți talentul”, l-a sfătuit Grasu XXL pe Gheboasă.

„Inițial, când am văzut ce concurenți sunt și ce voce am, m-am simțit în minus pentru că nu prea am voce. Pot să fac bine la nivelul meu”, i-a spus trapperul lui Grasu XXL în episodul 2 al show-ului.