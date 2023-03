Gheorghe Hagi, încântat după Farul – Rapid 2-1 și locul 1 în sezonul regular din SuperLiga: “E greu ca adversarul să ne facă față”. Marea teamă a “Regelui” pentru play-off

Farul , în ultima partidă din sezonul regular. Un succes care i-a asigurat trupei lui Gheorghe Hagi prima poziție în ierarhia din SuperLiga înaintea play-off-ului.

Gheorghe Hagi confirmă că le spusese jucătorilor că va face o echipă de primul loc: ”Din martie am spus-o. Așa trebuie să lucrăm”

Imediat după joc, Andrei Artean, autorul golului egalizator al Farului, mărturisea că Gheorghe Hagi le spusese încă de la începutul sezonului că va face o echipă de primul loc. ”Regele” i-a confirmat spusele și a oferit detalii suplimentare.

”Din martie, din play-off-ul de anul trecut am spus că fac o echipă de primul loc. Așa trebuie să lucrăm. La anul, vreau să fac ceva mai bun.

Este logic să întărești echipa, nu să o slăbești. Chiar dacă pleacă un tânăr, trebuie să aducem sau să formăm în locul lui un jucător poate mai bun.

Vrem să facem performanță și să construim un spirit bun la Constanța. Meritul numărul 1 este al jucătorilor, al meu este că am plănuit bine lucrurile. Noi am făcut lucrurile cum trebuie, jucătorii au făcut diferența”, a spus Hagi.

”Două echipe care au încercat să joace fotbalul pe care îl știu”

Firesc, Hagi era extrem de fericit pentru victorie. A avut cuvinte de laudă pentru , dar a apreciat că trebuie remarcat efortul întregii echipe.

”Un meci foarte bun, între două echipe care au încercat să joace fotbalul pe care îl știu. Cred că și noi am făcut un joc foarte bun, ne-am ridicat la nivelul confruntării, al adversarului. Un meci extraordinar, cu ritm și intensitate.

Am început cu o greșeală din care am luat gol. Dar îmi felicit echipa pentru că a reacționat foarte bine. Nu ne-am pierdut cumpătul, nu ne-am pierdut echilibrul. Am fost inteligenți, am jucat fotbalul nostru și am reușit să câștigăm.

În fotbal este nevoie și de noroc. În alte ocazii am ratat, acum am marcat. În fotbal este important să marchezi și mă bucur că Mazilu a făcut-o. Joacă mai bine de la meci la meci și dovedește că este un fotbalist tânăr care are calități foarte bune.

Dar vreau să felicit toată echipa, începând de la apărare. Cum au jucat Kiki și Popescu este ceva incredibil. Borza la fel, pe stânga.

Mijlocașii, cât au alergat. Grameni și Bebe (n.r. Artean), foarte bine. Ca să bați Rapidul sau echipele foarte bune ale României trebuie să joci foarte bine.

”Încă nu suntem campioni”

”Avem o mentalitate corectă. Cea mai mare preocupare a mea e să-i fac pe jucători să rămână cu picioarele pe pământ. Încă nu suntem campioni.

Vor fi meciuri grele în play-off, deschise la orice rezultat. Jocul colectiv este arma noastră. Noi dictăm ritmul jocului și e greu ca adversarul să ne facă față. N-am nicio preferință dintre Sepsi și Craiova (n.r. ca prim adversar), eu vreau să bat toate echipele”, a concluzionat Gheorghe Hagi.