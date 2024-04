Gheorghe Hagi, reacție amuzantă când a fost întrebat de Manchester City – Real Madrid: „Am dormit și nu am văzut niciun minut“

Real Madrid și Manchester City s-au întâlnit în a doua manșă a sferturilor Champions League. , în urma unei partide unde a existat foarte puțin.

Gică Hagi, geană pe fotbal, dar nu și miercuri seară

Gheorghe Hagi, antrenorul-patron de la Farul Constanța, nu și-a urmărit fosta echipa, Real Madrid, în Liga Campionilor. Motivul invocat de „Rege“ a fost starea de oboseală de pe parcursul zilei.

„Am spus și echipei: am dormit și nu am văzut niciun minut. Este prima oară când am adormit mai devreme. Am avut o zi plină, am muncit mult și nu am mai rezistat. Am văzut meciul de Cupă, dintre Corvinul Hunedoara și FC Voluntari, am urcat în cameră și am adormit.

Îmi pare rău, am și momente ca astea, când trebuie să mă odihnesc. Nici măcar nu am apucat să citesc despre meci. M-am trezit, am avut analiza adversarului de dimineață, apoi ședință cu echipa și am venit direct la conferință.

Nu sunt informat așa de bine. M-ai prins în ofsaid!”, a spus Hagi pe un ton glumeț reporterului la conferința de presă ante-partida cu CFR.

CFR Cluj, un nou obstacol în calea pentru cupele europene

Farul Constanța întâlnește fosta campioană, CFR Cluj, care . vineri seară, cu începere de la ora 20:30. Partida va avea loc pe stadionul Ovidiu din județul Constanța, și contează enorm în lupta pentru cupele europene.

„Mintea și gândurile noastre sunt doar să câștigăm acest meci, pentru că o victorie ne poziționează sus în lupta pentru participarea în Europa. Cu CFR Cluj am obținut mai mereu rezultate bune, cred că avem cele mai multe victorii în duelurile directe.

Așa că suntem încrezători și optimiști. Încă suntem campioni și trebuie să arătăm acest lucru”, a mărturisit Gică Hagi înaintea partidei cu CFR Cluj, din etapa a 5-a a play-off-ului.

Farul Constanța se află pe poziția a 4-a înaintea ultimei runde din turul play-off-ului, iar CFR Cluj pe poziția secundă. În ultimele 5 partide de la Constanța, Farul a bifat o victorie, CFR Cluj o victorie, iar 3 partide s-au terminat egal.