Gheorghe Tadici continuă să aibă ieșiri necontrolate: și-a bruscat o elevă și a trântit-o pe banca de rezerve. Video

Antrenorul echipei feminine de handbal HC Zalău, Gheorghe Tadici, a avut o atitudine dură față de Alexandra Vrabie în meciul câștigat pe teren propriu cu CSM Rm. Vâlcea, 21-20, care a contat pentru etapa a 9-a a Ligii Florilor.

În minutul 20:47, la scorul 9-9, sportiva a ratat șansa să-și aducă echipa în avantaj pe tabela de marcaj, iar la câteva secunde a fost eliminată pentru 2 minute. În momentul în care a ajuns în dreptul băncii de rezerve a echipei sale, Vrabie a fost luată în colimator de Tadici.

Alexandra Vrabie a fost bruscată de Gheorghe Tadici și trasă, brutal, de mână

Tehnicianul a apucat-o de cotul stâng și i-a vorbit pe un ton ridicat timp de câteva secunde. La final, el o bruschează pe eleva lui, trăgând-o de mână, iar aceasta a fost la un pas să cadă peste colegele ei de echipă.

Nu este pentru prima dată când fostul selecționer al naționalei feminine are un astfel de comportament față de elevele lui. La începutul sezonului, la turneul final al Cupei României, HC Zalău a întâlnit, în finala mică, Rapid, pe care a învins-o cu 26-24 (15-14).

Limbaj suburban al lui Gheorghe Tadici la adresa elevelor lui

La un moment dat, Tadici a folosit cuvinte obscene la adresa elevelor lui, după care le-a spus „dobitoacele dracu’” și „să vă ia dracu’”. Ulterior, el a fost suspendat de Comisia de Disciplină a Federației Române de handbal pentru 8 etape.

Tehnicianul a argumentat, ulterior, că a fost nervos în timpul partidei din cauza unui deces în familie. Până la urmă, suspendarea a fost redusă la jumătate și, cu toate acestea, fostul selecționer se simte vânat.

„Domnule, te rog să mă crezi că deja mi-am cerut scuze în fața echipei, cu toate că două jucătoare m-au adus în halul ăsta din cauza greșelilor pe care le-au făcut pe teren. Repet: am vorbit cu fetele și mi-am cerut scuze.

Gheorghe tadici și-a justificat atitudinea prin decesul sorei lui

Dar am repetat de 100 de ori, practic, ceea ce trebuiau să facă pe teren, iar aceste două jucătoare făceau tot ca ele. M-au scos din minți și am cedat. De la 10-6 ajunsesem din cauza greșelilor acestor fete la 10-9.

Însă vreau să știți și care a fost motivul principal de am fost atât de încărcat și stresat emoțional, pe lângă faptul că am fost și foarte obosit. Vreau să știți că mi s-a întâmplat o nenorocire în familie, iar eu am rămas lângă echipa mea să îmi disput meciurile.

Abia apoi m-am dus să îmi înmormântez sora. Eu, cel care consider că am avut rezultate foarte mari în handbalul românesc, mă simt un om vânat.

Da, sunt un om vânat. De ce, domnule Dedu? Oamenii ca mine deranjează foarte tare, dar cu oameni ca noi s-au obținut rezultate. Acești oameni dau în mine așa cum s-a dat în domnul Belu și în doamna Bitang”, spunea Tadici la vremea respectivă, conform .

Propunerile lui Gheorghe Tadici pentru redresarea handbalului feminin românesc

Înainte de începutul sezonului, pentru ca handbalul feminin românesc să fie redresat și a solicitat, în acest sens, o şedinţă a Consiliului de Administrație al federației române.

Tadici are în vedere trei propuneri concrete care să stopeze rezultatele modeste ale handbalul feminin românesc la turneele finale, având în vedere că România a încheiat pe locul 12 la ultimele două turnee finale.

Ultimul rezultat important al naţionalei României a fost locul 4 la Campionatul European din 2018. Au urmat apoi eşecurile de la CM 2019 şi CE 2020, iar la începutul acestui an, România a ratat prezenţa la JO.

Fostul selecționer se referă la următoarele aspecte: