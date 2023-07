Ghezali, înainte de debutul cu Dinamo în SuperLiga: „Să fim gata de orice”

în finalul sezonului, dar mai ales în „dubla” de la baraj cu FC Argeș. Francezul a vorbit despre perioada petrecută în tricoul „câinilor”.

Lamine Ghezali, arma secretă a lui Dinamo la revenirea în SuperLiga: „Am încercat să fiu cel mai bun”

Ghezali a vorbit despre cantonamentul din Slovenia: „A fost o experiență foarte bună pentru noi, complexul unde am fost cazați e foarte bine dotat, am avut terenuri bune, condiții excelente, chiar au fost zece zile reușite”.

ADVERTISEMENT

Golgheterul lui Dinamo a vorbit și : „A fost o experiență bună prin care să ne dăm seama care e următorul nivel pentru noi, pentru că acum vom juca în Liga 1. Dinamo Kiev a terminat sus în campionat, a evoluat în Europa. Știm unde trebuie să lucrăm pentru a ne îmbunătăți jocul. Am avut și momente bune în amicalul cu ei și trebuie să continuăm să muncim pentru a fi la 100% la primul meci”.

Francezul a explicat că se simte bine atât în bandă, cât și ca vârf central: „Fie că joc atacant sau extermă, pentru mine e la fel. Am încercat mereu să dau totul, să fiu cel mai bun oriunde mă pune antrenorul. Mă simt bine și ca vârf, am o conexiune bună cu jucătorul din spatele meu. E un plus pentru noi, iar pentru mine e important să fiu polivalent, sunt fericit așa”, a spus fotbalistul, pentru .

ADVERTISEMENT

Lamine Ghezali și provocările apărute în România

Ghezali a recunoscut că nu i-a fost ușor să vină în România: „La început mi-a fost greu să mă adaptez, dar acum, după un an în România, simt că sunt un cetățean al Bucureștiului. Mă simt bine la echipă, în oraș, înțeleg și limba, ceea ce e foarte important. Mă simt bine aici.

Când ești plecat în altă țară, e important să ai niște oameni cu care să poți vorbi aceeași limbă. Dinamo e prima mea experiență în străinătate și faptul că a fost și Quentin Bena cu mine aici a fost foarte important”.

ADVERTISEMENT

l-a bucurat enorm pe Ghezali: „Acum e și Hakim Abdallah cu noi, are o mentalitate bună, e fericit aici, poate face o atmosferă bună în cadrul echipei, e și un jucător bun. Dar nu contează dacă ești francez, englez, român, e bine să avem jucători de valoare pentru sezonul care ne așteaptă în Liga 1”.

Vedeta lui Dinamo a vorbit despre relația cu fanii

Ghezali a fost profund impresionat de suporterii lui Dinamo: „Nu pot descrie în cuvinte sentimentul pe care îl am față de suporterii lui Dinamo. Nu se poate explica, e incredibil, extraordinar! Pentru mine cel mai important e să câștig meciurile, dar să le dau aceste sentimente fanilor, să vadă un fotbal bun, să le ofer bucurie nu are preț! Când văd în ochii lor cât de fericiți sunt e cel mai tare sentiment din lume pentru mine!”.

Jucătorul a vorbit și despre obiectivele echipei în acest sezon: „Când ești la Dinamo nu trebuie să te lupți pentru ultimele locuri. Ești Dinamo, trebuie să fii gata să joci cu orice rival! Avem echipă bună, antrenorul e bun, avem o strategie, o tactică. Dacă avem un mindset bun și dăm totul la fiecare meci putem face un sezon foarte bun. Sunt 100% sigur!

ADVERTISEMENT

Nu contează cu cine jucăm, cu FCSB sau cu ultima clasată, e la fel. Ești Dinamo, trebuie să fii gata să joci cu oricine! Am evoluat bine în acest cantonament, suntem gata să fim la 100% la primul meci”.

În final, Ghezali a transmis și un mesaj pentru suporterii lui Dinamo: „Sunt foarte fericit să fiu iar pe teren, să mă întâlnesc cu fanii, sper să-i văd pe toți la stadion, să vină să ne încurajeze și să ne împingă spre victorie încă de la primul meci, cu Craiova. Hai Dinamo!”.