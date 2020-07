Gică Craioveanu speră la o victorie a Craiovei cu FCSB: „Poate să dea Man sau Tănase gol în proprie poartă, numai să batem!“

Gică Craioveanu este unul dintre jucătorii care au intrat în istoria Universităţii Craiova. Evident, la derby-ul cu FCSB de duminică seară, fostul atacant este suporterul echipei din Bănie.

Fostul golgheter crede că Universitatea este „uşor favorită“, dar are un complex în faţa formaţiei bucureştene. Legenda olteană vrea să fie pe „Oblemenco” la meci, dar nu ştie dacă poate ajunge în România.

Craioveanu nu se gândeşte încă la titlul de campioană, spre deosebire de Ovidiu Stângă, ci doar la derby-ul de duminică. A învăţat să ia partidele una câte una de la Diego Simeone şi s-ar bucura pentru o victorie, chiar dacă ar veni dintr-un autogol.

Craioveanu: „Nu mă gândesc la campionat, chiar dacă suntem acolo“

„Suntem un pic favoriţi, eram mult mai favoriţi dacă se juca meciul cu public, fiindcă să ai 30 de mii de fiare în spate nu e uşor pentru adversar, publicul era uriaş, mai ales când nu erau momente bune. Ce mă intereseză este să facem toată Oltenia fericită şi chiar un sfert din ţară, fiindcă suntem una dintre cele mai iubite echipe.

Dacă nu mă blochează guvernul spaniol, vreau să vin la meci. Nu e OK ca o echipă cu atâţia fani să joace cu stadionul gol, parcă eşti şi tu gol ca fotbalist, mie nu mi s-a întâmplat ca jucător şi am jucat două decenii, nici la amicale nu era aşa. E atipic, nu e normal.

Avem o dinamică bună, echipa are încredere, antrenorul pare că ştie ce vrea şi am încredere, numai că FCSB este o echipă care ne-a creat tot timpul probleme, nu ştiu de ce. Au moralul ăsta cu noi, e posibil să fie un complex, chiar dacă am avut echipă mai bună.

Sunt echipe care nu pot să bată anumiţi adversari. Mie mi s-a întâmplat cu Sociedad, la Barcelona şi pe Bernabeu, e greu să schimbi traiectoria asta negativă.

Va fi un meci special. E imposibil să te concentrezi 90 de minute, dar şi adversarul are atuuri, are motivaţie, mai ales cu noi. Mă preocupă că avem multe ocazii şi ratăm mult, dar echipa este într-o dinamică senzaţională, cred că Bergodi a citit bine jocul.

Nu mă gândesc la campionat, chiar dacă suntem acolo, ci la meciul de duminică. Am furat asta de la Simeone, „partido a partido”. Jocul nostru a fost mereu unul bun şi sper, în nebunia mea, să fim campioni, dar nu mă gândesc decât la următorul meci.

M-am pus de multe ori în capul lui Bergodi, ce aş face la meciul următor, ce formulă, ce sistem şi de multe ori nu ştiu, sunt multe lucruri de pus la punct la meciul acesta. I-aş motiva în schimb, cu ce spunea nea Imi Jenei, ‘Pe ei şi la casierie!’. Mi-e indiferent cine dă gol, pot să dea şi Man sau Tănase în proprie poartă, numai să batem“, a declarat Craioveanu la emisiunea „Activ Arena”, realizată de Răzvan Iova la Oltenia TV.