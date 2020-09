Gică Craioveanu vrea victorii cu Irlanda de Nord și Austria! Ce spune despre jucătorii Craiovei convocați de Rădoi la națională

Campionatul Ligii 1 a luat pauză timp de două săptămâni pentru a face loc acțiunilor echipei naționale. Mirel Rădoi va debuta pe banca reprezentativei noastre.

Deși se pregătea de debut într-o partidă de foc cu Islanda, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul European, noul selecționer va avea mai mult timp la dispoziție și își va începe mandatul cu două meciuri din cadrul UEFA Nations League.

Fostul mare jucător al echipei naționale, Gică Craioveanu, a anunțat că victoriile cu Irlanda de Nord și Austria sunt necesare pentru un moral cât mai bun pentru ceea ce urmează. De asemenea, „Grande” a vorbit și despre jucătorii Universității Craiova convocați de către Rădoi.

Gică Craioveanu vrea victorii cu Irlanda de Nord și Austria! „Am suferit foarte mult”

Vineri, 4 septembrie, de la ora 21:45, echipa națională a României va debuta în noul sezon al UEFA Nations League, pe teren propriu, în fața Irlandei de Nord. Partida va reprezenta și debutul lui Mirel Rădoi în funcția de selecționer, la aproape un an de la numirea sa, în noiembrie 2019.

Deși ar fi urmat ca primul meci să reprezinte duelul cu Islanda, din semifinala barajului pentru calificare la European, Rădoi „are șansa” să își cunoască mai mult elevii, iar primele meciuri vor conta pentru Grupa E a competiției Nations League, aflată la a doua ediție.

Directorul de imagine al Universității Craiova, Gică Craioveanu, a debutat pentru echipa națională pe 8 septembrie 1993, într-un joc cu Insulele Feroe, iar prima reușită venea la trei ani distanță, împotriva Israelului. De asemenea, „Grande” a evoluat pentru România la Campionatul Mondial din 1998.

„Trebuie să ieșim bine din această săptămână a meciurilor cu Irlanda de Nord și Austria. Sper să nu se mai întâmple să mai rămânem acasă. Sunt foarte mulți ani în care am suferit foarte mult. În general, fotbalul nostru a suferit.

Pot Mirel Rădoi și Nicolae Dică să ducă naționala la EURO, sunt antrenori tineri, au altă mentalitate față de cei mai în vârstă și ar fi chiar ok. Ar fi super ca Rădoi să mai califice o echipă națională la Campionatul European, după ce a reușit acea performanță frumoasă cu reprezentativa sub 21 de ani.”, a declarat Gică Craioveanu.

Mirel Rădoi a convocat trei jucători de la Universitatea Craiova, formație care dă cei mai mulți fotbaliști la națională

Mirel Rădoi a convocat un lot de 23 de jucători pentru meciurile cu Irlanda de Nord și Austria. Nicușor Bancu, Alexandru Cicâldău și Dan Nistor sunt jucătorii care vor reprezenta Universitatea Craiova, iar pe lista de rezervă la care selecționerul ar putea apela oricând se mai află Marius Constantin și Andrei Ivan.

De asemenea, Vladimir Screciu și Valentin Mihăilă vor lua drumul naționalei sub 21 de ani conduse de Adrian Mutu, în timp ce la U19 vor merge Ștefan Baiaram, Ionuț Mitran și Marian Danciu.

„Cred că sunt bune convocările de la Universitatea Craiova. Nistor și Cicâldău sunt cei mai buni mijlocași box to box români, iar Nicușor este un jucător cu experiență, care chiar ne-a lipsit la finala cu CFR Cluj. Avem și la sub 21 și sub 19, viitorul promite la Craiova. Baiaram mi-a plăcut foarte mult copilul, a avut tupeu în joc și chiar nu e ușor la vârsta lui”, a mai spus Gică Craioveanu.