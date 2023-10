Gică Hagi a anunţat în premieră unde vrea să antreneze! Ce a răspuns când a fost întrebat despre naţionala României. Exclusiv

Gheorghe Hagi, cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, este la fel de însetat de performanţă şi în cariera de antrenor. “Regele” a creat de la zero cea mai de succes academie din ţară şi a reuşit să câştige . Dar, ambiţiile sale rămân la cel mai înalt nivel.

Gică Hagi a vorbit în premieră despre revenirea la naţionala României

Într-un dialog cu Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gică Hagi a dezvăluit cele două mari obiective pe care le are în cariera de antrenor: să pregătească o echipă mare şi să devină selecţioner.

“Regele” a vorbit în premieră despre primul mandat de selecţioner al României, în 2001, încheiat cu durerosul eşec de la barajul pentru calificarea la . Hagi susţine că face parte din cariera lui de antrenor şi nu există niciun regret că ar fi preluat prea devreme acel post.

Hagi, dialog interesant cu Horia Ivanovici: “Provocările mele sunt două: ori să ajung la un club mare, ori echipa naţională”

Iar, în viitor, Gică Hagi nu exclude să devină din nou selecţionerul României, reiterând faptul că oriunde va merge va dori să facă performanţă. Mai jos, dialogul dintre Horia Ivanovici şi Gheorghe Hagi pe tema naţionalei României:

Gică Hagi: “Provocările mele sunt două. Ori să ajung la un club mare, să am şansa să merg să câştig în Europa. Ori, dacă nu, o echipă naţională, unde să am o provocare. Să o calific şi să merg să câştig cu ea. Aceste două lucruri sunt în mintea mea. O mai spun o dată public, o spun de câte ori o doriţi. O veni, n-o veni, nu ştiu”

Horia Ivanovici: “Ai ajuns prea devreme la echipa naţională atunci (n.r. în 2001)?”

Gică Hagi: “Eu nu regret nimic. Sunt oportunităţi, iei decizii, se întâmplă. Nu vreau să vorbesc despre lucruri despre care nu pot. Eu am viaţa mea, drumul meu. M-a făcut să fiu mai bun ca antrenor. Sunt bine, am drumul meu şi sper să vină succesele în continuare”

“Orice naţională care are ambiţii foarte mari. Eu unde mă duc încerc să câştig”

Horia Ivanovici: “Eu sincer, credeam că nu te mai interesează o echipă naţională…”

Gică Hagi: “Asta este întrebare de ziarist, de om cu experienţă. Orice antrenor care trece de 50 de ani se gândeşte la echipa naţională. Orice antrenor din lume. După o vârstă, eu cred că orice antrenor se gândeşte la o echipă mare de club sau o echipă naţională”

Horia Ivanovici: “Aici includem şi naţionala României, bănuiesc?”

Gică Hagi: “Orice naţională care are ambiţii foarte mari. Eu unde mă duc încerc să câştig. Nu merg doar să fiu pe acolo”

