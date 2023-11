Gică Hagi, atac dur la propriii jucători după egalul cu FC Botoșani: „Iresponsabilitate! Am fost zero!”

Farul a înregistrat un nou rezultat negativ, de data aceasta în campionat. În ultima etapă a turului din SuperLiga, stârnind mânia lui Gică Hagi.

Gică Hagi a răbufnit la adresa jucătorilor, după Farul – FC Botoșani 1-1: „Lipsă de responsabilitate!”

Campioana Farul nu a reușit să iasă din „pasa neagră” în care a intrat de 0 bună bucată de vreme nici măcar în duelul cu „lanterna roșie” FC Botoșani. După două înfrângeri la rând fără drept de apel, 1-3 cu CFR Cluj și 0-1 cu divizioanara secundă Gloria Buzău, constănțenii au clacat pe teren propriu și împotriva moldovenilor lui Valeriu Iftime.

Doar 1-1, după golurile marcate de Artean în minutul 60 pentru gazde și Dican în minutul 88 pentru oaspeți, rezultat care a stârnit mânia lui Gică Hagi. La finalul jocului, acesta și-a atacat extrem de dur jucătorii, pe care îi acuză de lipsă de responsabilitate.

„Nu suntem limpezi, nu suntem concreți, responsabili, așa cum eram anul trecut. Când joci fotbal sunt momente când intră, când nu intră, când portarul poate face diferența. Trebuie să știi să gestionezi un 1-0. Jucătorii care au intrat au intrat foarte slab.

E iresponsabilitate, echipa trebuia să câștige, cei care au intrat au fost zero. Nu au făcut nimic! Ar fi trebuit să aducă prospețime, dar să iei gol la fază fixă…

Toți jucătorii stăteau bine la cap, știam că vor veni cu mingi lungi. La noi când marchezi un gol nu mai vrei să joci. Le-am zis și lor în vestiar, cred că e lipsă de responsabilitate.

Avem nouă jucători accidentați! Nouă! Trebuie să găsești formule, să câștigi, dar toată lumea s-a obișnuit ca noi să câștigăm mereu. Noi am jucat cu o echipă care are același buget ca noi.

Eu nu am ridicat niciun standard, echipa a avut anul trecut momente bune, acum se pare că doar uneori jucăm bine. Fotbalul are multe necunoscute, ne gândim la toate, dar un factor important este că toată lumea trebuie să aducă ceva în plus.

Nu știu ce să vă spun despre Luis Munteanu, încercăm să îl punem la punct, e un atacant de care avem nevoie, nu putem să omitem asta. E puțin precipitat. I-am zis să fie liniștit pentru a iești din situația asta.

Ultimele 3 meciuri acasă, 3 egaluri, trebuia să câștigăm toate meciurile astea, anul trecut eram foarte puternici acasă. Vara asta a fost ceva… am avertizat, am spus că vor fi luni grele față de ce știa Farul. Jucând foarte mult am ajuns să avem 9 jucători accidentanți”, a declarat Gică Hagi, extrem de nervos, la finalul meciului Farul – FC Botoșani 1-1.