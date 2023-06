Gică Hagi îi dă credite lui Edi Iordănescu după meciurile României: „Nu contează cum începi, contează cum termini!”

„Regele” este convins că echipa națională a României avea nevoie de rezultate pozitive împotriva echipelor mari, pentru a reuși să capete încredere și să ajungă la performanțele dorite.

Gică Hagi îi dă credite lui Edi Iordănescu după meciurile României

după meciurile României din preliminariile EURO 2024: „Vă spun cum gândesc. Nu contează cum începi, contează cum termini!

Contează rezultatul, contează să mergem la Europene. A fost un rezultat bun, o reacție foarte bună a echipei și acesta a fost fotbalul. Când nu ești concentrat, adversarul vine și te pedepsește.

De-asta e frumos fotbalul, totul se poate schimba în zece minute. Contează să crezi, iar faptele rămân pe teren. E un rezultat bun, care aduce încredere jucătorilor și a celor care sunt acolo”.

„Cred că am fost printre puținii din România care a spus că e nevoie să construim o echipă puternică, nu să reconstruim. Asta nu se face într-o zi sau două, asta se face în timp.

Trebuie să avem și noi răbdare până să controlăm și să dictăm intensitatea jocului. Cu toții am văzut 70 de minute că ne trebuie mult mai mult curaj. Această încredere vine cu aceste rezultate pozitive”, a mai spus Gică Hagi, la TV .

„Lucrurile merg într-o direcție bună pentru noi!”

„Lucrurile merg într-o direcție bună pentru noi, care ne dă speranțe. În septembrie trebuie să câștigăm meciuri, nu știu cum trebuie să arătăm. Jucăm acasă cu Israel și trebuie să câștigăm.

Socotelile le vom face după meciuri, jucătorii trebuie să fie conectați, trebuie să fim pragmatici și să producem rezultate cu un joc cât mai bun. Cred că Edi știe cel mai bine asta”, a .

„Mereu am încercat ceva și am terminat foarte bine pe parcurs, așa am câștigat două meciuri contra FCSB-ului”, a mai spus Gică Hagi.