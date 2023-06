Gică Hagi țintește cât mai sus: „Obiectivul Farului e să intre grupele Champions League!”

„Regele” știe că „marinarii” nu vor avea un drum ușor înspre obiectivul propus, dar a spus că atunci când îți propui lucruri mărețe doar așa poți încerca să le atingi, altfel nu ai cum să ajungi să faci performanță în fotbal.

Gică Hagi vrea să meargă cu Farul în grupele Champions League

are cu privire la participarea Farului în preliminariile cupelor europene, anunțând că obiectivul „marinarilor” este să joace în grupele Champions League:

„Toate echipele sunt bune! Sheriff e o echipă care trebuie respectată, chiar dacă vine din Republica Moldova. Vrem să jucăm cu principiile noastre, identitatea noastră și să ne impunem.

Noi încercăm, e șansa noastră, e o mare provocare pentru noi, vrem să fim la fel de bine cum am fost în campionat anul trecut, când nu ne dădea nimeni nicio șansă. Vrem să ne calificăm în grupele Champions League.

Ne culcăm, ne sculăm cu această idee, pentru asta muncim în fiecare zi. Trebuie să ne punem targeturi foarte mari ca să ajungem acolo. Sper să fim în formă. Vorbesc doar de Champions League, momentan suntem acolo și ne gândim doar la competiția asta”.

„Avem o echipă campioană, un lot foarte bun și de aici încercăm să aducem jucători, unii mai tineri, alții mai în vârstă. Încercăm să completăm și să aducem jucătorii pe care eu îi consider cei mai buni.

Ne asumăm transferurile, pe mulți îi cunoaștem, de restul am încredere că pot deveni cei mai buni. Marco Borgnino a spus la un interviu că ne cunoaște de un an. Îl știm demult pe el! Am vrut să-l luăm și anul trecut și n-am putut”, a mai spus Gică Hagi, la TV .

„Queiros era căpitanul lui FC Porto U18!”

„Queiros era căpitanul lui FC Porto, l-am văzut când a jucat împotriva echipei U18 a noastră. E un jucător care a fost foarte sus la un moment dat. Noi așa luăm jucătorii, îi luăm când nu mai sunt așa de sus și încercăm să îi punem pe picioare.

Eu îmi aleg jucătorii care intră în identitatea noastră, Dussaut a fost cel mai bun fundaș când a jucat la noi. Din păcate a plecat, n-a mai semnat cu noi, a vrut să încerce altceva și nu a prins un loc acolo.

Pe Bassong l-am văzut la Pitești, mi se pare că are calitate și că poate să joace pe mai multe posturi. Vînă îl cunoaștem, Carnat e al nostru, noi l-am crescut. Pe Rivaldinho îl știm bine, cu noi a jucat foarte bine. Pot pleca și jucători, am oferte pentru unii dintre ei. A vinde și a cumpăra reprezintă tot ce s-a schimbat din anii 90”, a .

„Nu vorbesc despre ce se întâmplă la alte cluburi. Noi îl știm pe Vînă, sperăm să joace cum a jucat la noi înainte, când a făcut-o foarte bine. Nu știu de ce nu a jucat la Steaua sau la Craiova.

Sunt momente și momente în cariera fiecărui fotbalist. Sigur va juca foarte bine, n-am niciun dubiu la el. La noi a jucat și la echipa a treia. Și dacă îmi cere milioane, n-am de unde să-i dau”, a mai spus „Regele”.