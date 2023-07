Gică Hagi, mulțumit după Farul – Urartu 3-2: „Suntem imprevizibili! Eu i-am spus lui Aioani să nu pună zid!”

„Regele” este bucuros pentru victorie, însă și-ar fi dorit ca echipa sa să nu fi primit două goluri din partea armenilor și își avertizează jucătorii să fie mult mai prudenți în meciul din retur, pentru a obține calificarea.

Gică Hagi, mulțumit după Farul – Urartu

Gică Hagi a fost mulțumit după victoria , scor 3-2, și-a felicitat jucătorii pentru că au reușit să revină de fiecare dată când au fost conduși, însă își dorește mai multă concentrare din partea elevilor săi, pentru a nu mai primi goluri la partida retur:

„Suntem o echipă imprevizibilă, care vrea să joace fotbal. Ofensiv am făcut lucrurile cum trebuia să le facem, defensiv am suferit cum am suferit și cu Sheriff.

Trebuie să facem defensiv lucrurile mai bine, am întors meciul așa cum am câștigat și campionatul. Ne așteaptă un meci greu la ei, dar trebuie să facem un meci mare.

Noi învățăm, Farul nu e o echipă consolidată care câștigă an de an, dar încercăm, învățăm. E greu, jucăm din 3 în 3 zile, încercăm să facem față pe ambele fronturi, momentan vedem că în Europa e mult mai greu.

„Eu i-am zis lui Aioni să nu aibă zid. Mai bine tăceam!”

„Eu i-am zis lui Aioani să nu aibă zid. El e vinovat că a luat gol, eu sunt vinovat că n-am tăcut din gură. Ce vreți de la Mazilu, e un copil de 17 ani, care a făcut multe lucruri bune. Învață și el!

A dat totul pe teren și a arătat că își dorește multe! Trebuie să luptăm, să trecem de ei, așa cum am făcut în campionat, în play-off, cu echipele cele mai bune”, a .

„Vom vedea dacă am învățat din greșelile de la meciul cu Sheriff. Mă gândesc și la meciul din campionat cu Poli Iași, dar când vrei să faci performanță, trebuie să faci și astfel de sacrificii.

Îmi doream și îmi doresc să facem lucruri, avem niște limite și trebuie să învățăm, chiar dacă managerul e Hagi. Că dacă e Hagi ce? Nu joacă numele. Nu am niciun jucător în echipa națională a României, poate doar unul.

Din nimic am făcut ceva extraordinar, nu e vina noastră că am fost mai buni decât ei. Fotbalul nostru trebuie să aibă inspirație mare, cluburile au nevoie de o situație financiară bună, partea tehnică trebuie să îndeplinească obiectivele administrativului, dar administrativul trebuie să asigure mulți bani”, a mai spus „Regele”.