Farul – Urartu live stream ora 20:30 manșa I turul 2 preliminar Conference League. Primul „11” al lui Hagi

Meciul Farul – Urartu are loc joi, 27 iulie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul primei manșe a turului 2 preliminar din Conference League. Ambele echipe au început aventura europeanâ în turul 1 preliminar al Champions League, dar au fost eliminate și, prin urmare, conform regulamentului existent în vigoare doar inclusiv această ediție, nu au ieșit de tot din Europa, fiind realocate în turul 2 preliminar al Conference League. Cine va pierde acum va ieși definitiv din actuala ediție a cupelor europene.

Unde se joacă meciul Farul – Urartu

Confruntarea Farul Constanța – Urartu Erevan se desfășoară joi, 27 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, din apropierea Constanței, în manșa întâi a turului 2 preliminar din Conference League. Este o întâlnire de pe ruta campioanelor din Conference League, ambele echipe ajungând în Conference League ca urmare a faptului că au fost eliminate din turul 1 preliminar al Champions League.

La meciul cu Sheriff Tiraspol din turul 1 preliminar al Champions League fanii alb-albaștrilor au venit cu mult entuziasm pe cele 4000 de locuri ale micuței arene de la Ovidiu creând o atmosferă deosebită. Eliminarea în fața moldovenilor la retur i-a cam dezumflat pe suporterii marinarilor și este posibil ca acum tribunele să nu fie pline, undeva la jumătate din capacitate.

Cine transmite la TV partida Farul – Urartu

Partida Farul – Urartu se joacă joi, 27 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, în prima manșă a turului 2 preliminar din Conference League și va putea fi urmărită pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 2 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Ovidiu joi, 27 iulie, vremea va fi unul dintre marii inamici ai fotbalului. După căldura de foc, ajunsă la aproape de 40 de grade, dintr-o dată joi, 27 iulie, vremea se va schimba de-a dreptul radical, temperatura urmând să facă un salt incredibil înapoi, maxima fiind prognozată doar între 23-25 de grade! În plus vor fi ploi torențiale însoțite de intensificări uriașe ale vântului și de descărcări electrice iar posibilitatea ca astfel de feomene extreme să aibă loc și în timpul meciului este destul de ridicată. Meciul de la Ovidiu va fi condus de arbitrul slovac Martin Dohal, 36 ani, al doilea meci în cupele europene după debutul recent la Birkirkara – Maribor 1-2 în aceeași competiție.

Cine este Urartu Erevan, adversara Farului din turul 2 preliminar al Conference League

Urartu Erevan a fost înființată în anul 1992 sub denumirea de Banants Aboyan, un club al cărui nume de Banants a fost dat de unul dintre co-acționari, armeanul de origine rusă Dzelian Cheloyants după numele satului unde s-a născut acesta. Din 2001 echipa a trecut în capitala Erevan iar în 2019 și-a schimbat numele în cel actual, adică Urartu. Jucătorii sunt porecliți leii mândri de la culoarea galbenâ a echipamentului.

Echipa are în palmares două titluri, unul sezon precedent și cinci cupe ale Armeniei. Antrenotr este rusul Dmitri Gunko iar în lot se află destui jucători străini, provenind din șapte țări. Obiectivul actual este calificarea în turul 3 preliminar al Conference League. Urartu este, ca majoritatea echipelor armene, o formație bazată pe un stil de joc defensiv.

Ce absențe sunt în întâlnirea Farul – Urartu

și promite că jocul echipei sale va arăta cu totul altfel în partida cu Urartu pe teren propriu. Hagi admite că există anumite probleme de lot, ultimul căzut de pe lista sa fiind argentinianul Borgnino, probleme la adductori, revenirea sa fiind estimată a avea loc în cel mai bun caz peste trei săptămâni.

în atac, acolo unde îi va avea colegi pe brazilianul Rivaldinho și pe viitorul jucător al lui Brighton, Adrian Mazilu. Armenii nu au probleme de lot și au venit la Ovidiu cu dorința unui rezultat care să le confere șansa calificării în meciul retur. Admit însă că fair–play că ei sunt outsideri și că prima șansă o are echipa constănțeană.

Cote la pariuri la jocul Farul – Urartu

Casele de pariuri văd pe Farul ca fiind unul dintre soliștii de prim plan ai maratonului partidelor de joi, 27 iulie, din turul 2 preliminar al Conference League. Dobrogenii chiar au motive serioase pentru a se duce mai departe în competiție, deoarece în turul 3 preliminar sorții le-au fost favorabili, provenind și de pe ruta campioanelor, urmând a întâlni pe campioana Estoniei, Flora Tallinn.

Victoria Farului are cotă de 1,50 iar o mare bombă ajunge la 7,00. Șansă dublă X2 are cotă de 2,55, de trecut mai departe Farul are cotă 1,35 iar armenii 3,25 iar marcarea unui gol de către oaspeți ajunge la cota de 1,95. În mod normal așa ar trebui să fie,campioana României având mai multă calitate tehnică, în special la mijloc și în atac.