Gică Hagi nu se teme de meciul cu FCSB: „Campionatul va fi câștigat de Farul!”. Acuză eliminarea lui Alibec de la Craiova

„Regele” consideră că Farul se va descurca și fără Denis Alibec, amintind de victoria obținută împotriva CFR-ului, când atacantul a fost indisponibil. În plus, Gică Hagi este de părere că jocul colectiv câștigă meciurile, nu un singur fotbalist.

Gică Hagi nu se teme de meciul cu FCSB

cu FCSB, vorbind și despre eliminarea lui Denis Alibec din meciul cu Universitatea Craiova și trimițând o „săgeată” către Gigi Becali după cele mai recente declarații ale patronului vicecampioanei României:

„Denis a făcut o greșeală, a făcut exces de zel, dar dacă o iau ca atare… la ce roșii trebuiau să se dea la faulturi violente… iar acum pentru o împinsătură să dai roșu, mi se pare cam mult pentru momentul în care suntem. S-a dezechilibrat meciul, Craiova are un lot foarte valoros, știam că au schimbări mai bune decât jucătorii care începuseră. Dar e normal să faci o greșeală.

Sper ca arbitri să fie mereu pe teren, să fie corecți. Patronul FCSB-ului văd că îi laudă acum, că sunt cei mai buni, spune cine e bun și cine nu e bun, dar acum două săptămâni se plângea de ei. Noi am respectat mereu lucrul ăsta, nu am intrat în astfel de lucruri, treaba noastră e să intrăm pe teren și să ne facem treaba acolo”.

„Campionatul dacă e să fie câștigat, va fi câștigat de Farul! Farul e mai presus decât orice jucător! Noi am bătut CFR-ul fără Alibec! Că am tot văzut că s-a scris că noi nu ne putem descurca fără Alibec”, a mai spus Gică Hagi, la TV .

„Pot să revină cel puțin trei jucători pentru meciul cu FCSB!”

„Cu punctul scos la Craiova, Farul și-a asigurat locul în cupele europene după mult timp. Suntem cei mai buni momentan din campionat până duminică, atunci când va fi finala.

Noi anul trecut nu am fost băgați în seamă. Am arătat că suntem foarte bine. Noi știm că am câștigat acasă cu FCSB-ul fără drept de apel. Eu știu că în ultimele etape, la Constanța, am arătat că jucăm extraordinar și am bătut echipe bune, inclusiv fără Denis, mă refer la meciul cu CFR.

El și-a făcut datoria, dar echipa câștigă meciurile, nu jucătorul. E problema mea, presiunea e pe mine, sper să găsesc soluții și să fie fanii în tribune”, a .

„Sper să găsesc o soluție ideală ca să confirmăm din nou că suntem cei mai buni din prima ligă. Toată presiunea e pe mine. Pot să revină cel puțin trei jucători: Băluță, Larie și cu Mazilu. Mazilu a fost răcit trei zile.

Ne cunoaștem foarte bine atât noi cât și ei. Eu cred că trebuie să facem diferența și să jucăm mai bine ca ei. Iar cu suporterii în tribune, care acasă și-au făcut datoria, stadionul fiind plin, noi vom încerca să câștigăm”, a mai spus „Regele”.