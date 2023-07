Hagi, după Hermannstadt – Farul 0-1: ”Noroc”. Compară un jucător cu Boloni

Campioana României s-a impus cu 1-0 la Sibiu după un , însă jocul din prima etapă a SuperLigii a fost dominat de gazde care au ratat foarte multe ocazii.

Prima reacție a lui Gică Hagi după meciul Hermannstadt – Farul 0-1

La finalul întâlnirii Hermannstadt – Farul 0-1, Gică Hagi a dezvăluit că are foarte mult de muncă pentru a pune la punct toate mecanismenele și l-a comparat pe Grameni cu fostul mare internațional Ladislau Boloni.

”Am avut noroc, trebuie să recunoaștem. Am jucat un fotbal cât de bun am putut în perioada asta. Trebuie să facem față. . Avem un lot bun, numeros, am adus și noi jucători la banii pe care îi avem.

Unim grupul, unim vestiarul și încercăm să facem grupul. E ceva total nou pentru noi, n-am mai avut experiența asta. Dina e Dina! E Boloni, un mijlocaș foarte bun, care citește bine jocul. Și a făcut doar cinci antrenamente, trebuie să ține cont”, a declarat Hagi.

”Regele” a vorbit și de meciul retur cu Sheriff Tiraspol și speră să-l poată avea la dispoziție pe căpitanul Ionuț Larie. ”Mă duc cu mașina spre București, am timp patru ore să fac lotul bun și să trecem turul preliminar. Voi vedea dacă joacă Larie, eu mă gândesc la asta, dar vom vedea. Fizic încă nu e gata, dar Larie aduce un plus!”, a spus Gică Hagi.

Grameni a pus jocul mai slab pe lipsa automatismelor

La rândul său, Constantin Grameni a recunoscut că Farul a suferit în partida din deplasare cu Hermannstadt, însă este mulțumit că au luat toate cele trei puncte. El speră că echipa va arăta din ce în ce mai bine.

”O victorie foarte importantă. Am debutat cu dreptul, cum trebuie să debuteze o campioană. Suntem bucuroși că începem cu trei puncte. Eu sunt fericit că am revenit. Cred că la gol a fost a doua atingere a mea, am văzut culoarul acela pe unde trebuia să înscriu.

E calitatea lui Buzu (n.r. – Buzbuchi) mai mult decât noroc. A arătat că are valoare. Important e că am știut să suferim. E ciudat, pentru că avem mulți colegi noi. Nu avem încă automatismele.

Sperăm să arătăm din ce în ce mai bine. A fost o săptămână bună. Am prins ritm de joc. Este altceva să joci în Europa. Nu sunt obișnuit să stau pasiv la meci”, a afirmat Dina Grameni.