Hermannstadt – Farul 0-0, în etapa 1 din SuperLiga. Echilibru la Sibiu

Meciul FC Hermannstadt – Farul are loc sâmbătă, 15 iulie, cu începere de la ora 18:30, în cadrul etapei 1 din noul sezon, 2023/2024, al SuperLigii. La prima vedere se anunța un debut dificil pentru echipa sibiană, dar antrenorul campioanei României, Gică Hagi, după succesul cu 1-0 de pe teren propriu din prima manșă a turului 1 preliminar din Champions League, împotriva lui Sheriff Tiraspol, a anunțat că titularii din acel meci vor rămâne la Constanța, la Sibiu urmând a evolua ceilalți jucători din lot.

Unde se joacă meciul FC Hermannstadt – Farul

Întâlnirea FC Hermannstadt – Farul se dispută sâmbătă, 15 iulie, de la ora 18:30, pe noul și modernul stadion Municipal din Sibiu, în etapa 1 din noua stagiune de SuperLiga. Sosirea campioanei chiar în runda inaugurală a noii stagiuni poate fi un factor important care să determine un flux de spectatori mai mare ca de obicei. Marius Măldărășanu nu uită că meciul care a inaugurat noul stadion sezonul trecut, pe 10 decembrie și la care stadionul a fost plin ochi, a fost un 4-0 pe teren propriu administrat dobrogenilor.

O mare parte din ideea de spectacol la acest prim meci acasă pentru sibieni este pusă sub semnul întrebării, după ce antrenorul oaspeților, Gică Hagi, a anunțat decizia de a nu merge la Sibiu cu cel mai bun lot, toți titularii din partida europeană cu Sheriff urmând a rămâne la Constanța, meanjați pentru retur iar pe malurile Cibinului vor evolua numai cei care nu au intrat pe teren, nu au prins lotul și cei care au fost folosiți minute puține.

Cine transmite la TV partida FC Hermannstadt – Farul

Partida FC Hermannstadt – Farul, programată sâmbătă, 15 iulie, ora 18:30, pe stadionul Municipal din Sibiu, în etapa 1 din sezonul 2023/2024, este una dintre cele mai interesante din runda inaugurală și va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Sibiu, sâmbătă, 15 iulie, va fi o nouă zi cu temperaturi ridicate, dar totuși mult mai suportabile decât cele din sudul țării. Cerul va fi senin aproape pe tot parcursul zilei iar maxima din termometre ar urma să ajungă la maxim 29 de grade, la ora partidei fiind astfel obligatorii pauzele de hidratare pe fiecare repriză. Meciul va fi arbitrat de Istvan Kovacs, cel mai bun arbitru român.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Hermannstadt – Farul

Marius Măldărășanu a reușit să păstreze majoritatea jucătorilor din sezonul precedent, ceea ce înseamnă foarte mult la capitolul omogenitate. În meciul cu Farul omul nou va fi fundașul Valerică Găman, venit de la Craiova. Important este că jucătorii cheie, gen Baba Alhassan, Paraschiv și portarul Letica sunt sub comanda lui Măldă.

faptul că la Sibiu vor evolua doar doi-trei jucători din echipa care a luptat cu Sheriff, restul fiind rezerve iar titularii vor rămâne la Constanța, la odihnă înainte de deplasarea în Moldova pentru meciul retur din preliminariile Champions League.

Cote la pariuri la jocul FC Hermannstadt – Farul

În mod normal pentru casele de pariuri, deși sezonul trecut sibienii i-au înnecat pe marinari cu un șocant 4-0, Farul ar fi primit statutul de favorită din partea caselor de pariuri. Dar decizia lui Gică Hagi de a merge pe malurile Cibinului cu trupele de rezervă a schimbat lucrurile. FC Hermannstadt este favorită la o cotă excelentă pentru moment, 2,35 iar Farul are 3,60. Șansă dublă 1X are cotă de 1,35 iar șansă dublă X2 are cotă 1,60. G0l marcat de gazde ajunge la cota 1,35, gol al dobrogenilor 1,50.

Clubul constănțean s-a rebranduit acum două sezoane în urma fuziunii cu Viitorul, echipa lui Prin urmare sub denumirea de Farul avem doar sezonul trecut două partide. Acel cutremur de patru grade suferit de dobrogeni în decembrie 2022, la inaugurarea noului stadion Muncipal din Sibiu și un 0-0 la Ovidiu, în fieful viitoarei campioane a României.