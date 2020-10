Gică Popescu a dat de pământ cu jucătorii lui Mirel Rădoi: ”Unde a fost atitudinea?”

Gică Popescu (53 de ani) a discutat despre eșecul ”tricolorilor” cu Islanda, scor 1-2. Barajul cu nordicii era ultima șansă pentru România de a ajunge la Campionatul European din 2021.

Selecționata lui Mirel Rădoi nu a avut o evoluție foarte bună contra Islandei. Gică Popescu a bifat 115 meciuri pentru ”tricolori”. Pe fostul internațional l-a deranjat atitudinea pe care jucătorii români au avut-o.

„Unde a fost atitudinea? Mă aşteptam să mergem peste ei. Cred că am avut şi al doilea 11 metri, care trebuia acordat, dar atitudinea noastră nu a arătat că merităm să câştigăm.

”Aveam încredere că putem depăşi Islanda”

La un astfel de meci nu mai ai nevoie de motivaţie. Când te motivezi dacă nu atunci când joci pentru echipa naţională? Noi nu am arătat asta.

Am o dezamăgire naţională. De mult nu am mai avut o senzaţie ca asta. Aveam încredere că putem depăşi Islanda. În repriza a doua am fost leşinaţi şi nu am tras la poartă. Tot timpul vorbim despre reconstrucţie de ani şi ani. E greu să remarci pe cineva. Nu am reuşit să tragem un şut pe spaţiul porţii. Despre ce vorbim?”, a spus Popescu la Telekom Sport.

Suporterii naționalei României au reacționat după înfrângerea ”tricolorilor” din partida cu Islanda. Nordicii se vor duela cu Ungaria pentru a ajunge la Campionatul European din 2021.

Românii au fost ironizați de suporterii naționalei

Mirel Rădoi a spus la sfârșitul jocului că România nu a meritat să meargă mai departe. ”Nu poți să pierzi finala EURO dacă pierzi cu Islanda”, a comentat un suporter al naționalei.

”În România toți se pricep la combibanții, numai fotbaliștii nu”, a notat alt suporter. ”Stați liniștiți că batem în retur”, ”A zis Sigurdsson că ne lasă să câștigăm noi a doua repriză”, au scris alți fani.

Marius Șumudică l-a criticat pe selecționerul României după ce ”tricolorii” nu au reușit să ajungă în finala barajului pentru turneul final de anul viitor:

”Ce să comentez? Mi-e greu și mie să comentez. Nu vreau să comentez, după se interpretează. Eu chiar l-am admirat pe Rădoi şi cred că are un viitor ca antrenor, dar astăzi echipa a arătat destul de rău. Sunt și eu antrenor, n-aș vrea să fac o analiză, mi-e greu”.