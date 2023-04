Gică Popescu, răspunsuri acide pentru Gigi Becali și Puiu Iordănescu: ”Unul a greșit timing-ul, celălalt mi-a cerut scuze”

Imediat după victoria pe care FCSB a obținut-o în fața Farului, scor 2-1, finanțatorul ”roș-albaștrilor” s-a arătat și a precizat că arbitrii îl iubesc prea mult pe Gică Hagi și din această cauză îl mai ajută câteodată.

Gică Popescu, contre cu Gigi Becali și Puiu Iordănescu

Președintele ”marinarilor”, Gică Popescu, a luat atitudine după reacția avută de Gigi Becali și în același timp a pus tunurile și pe Puiu Iordănescu, cel care afirmase că Hagi a avut sprijinul Primăriei după ce a promovat în SuperLiga.

”Cred că și-a dorit să pună presiune pe arbitri, dar meciul direct s-a terminat, a greșit timing-ul. Apoi, nu știu cum și unde a văzut patronul FCSB-ului faptul că Farul e o echipă avantajată de arbitri.

Din ceea ce știu eu suntem echipa împotriva căreia s-au acordat cele mai multe penalty-uri, din întreaga SuperLiga, nu doar dintre cele care sunt în play-off. Atât de mult ne ajută arbitrii încât ne-au dat contra cele mai multe penalty-uri”, a declarat Gică Popescu, pentru .

Farul nu poate fi ajutată cu bani de la buget

Fostul mare internațional a dezvăluit că a avut o discuție cu Anghel Iordănescu după ce acesta a susținut că Gică Hagi a fost ajutat cu bani publici după ce a promovat în SuperLiga, atunci când a susținut că , prin care cluburile de drept public să poată evolua în ligile profesioniste.

”După ce am văzut ce a zis, l-am sunat pe Puiu și i-am spus că are informații greșite. Mi-a spus că îi pare rău, că își cere scuze dacă a greșit, dar că el așa a auzit. De fapt, forma noastră de organizare nici nu ne permite să accesăm fonduri publice, ale autorității locale, pentru că am încălca legea dacă am face-o.

Ne-am dori să fim și noi ajutați, așa cum sunt și alte echipe din SuperLiga, dar nu avem cum, cel puțin în această formă de organizare în care suntem. Mi se pare nedrept ca un SRL sau un SA să nu poată primi bani de la Primării sau Consilii, dar cineva care e ONG, fundație sau asociație să poată. E o anomalie.

Nu doar că noi n-am accesat niciun ban din fonduri publice sau locale, dar până și drumul de acces către baza și stadionul din Ovidiu a fost realizat exclusiv din fondurile noastre, private”, a spus Gică Popescu.

Gică Popescu, propuneri pentru schimbarea legislației

Președintele clubului Farul Constanța, care este și consilier al premierului Nicolae Ciucă, a anunțat că Guvernul României pregătește o serie de schimbări ale legislației pentru finanțarea structurilor sportive.

”Am discutat deja cu prim-ministrul și i-am explicat exact ce v-am spus și mai devreme, că nu e corect ca doar anumite cluburi să poată să fie sprijinite, iar altele, chiar dacă își doresc, să nu aibă voie, de exemplu, cele care sunt SA-uri sau SRL-uri.

Am avut un dialog bun, constructiv, productiv, a fost foarte deschis și urmează ca în două-trei săptămâni să venim și cu un pachet de măsuri, pe care să le propunem pentru a fi votate și pentru a intra în vigoare”, a menționat Gică Popescu.