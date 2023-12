Giedrius Arlauskis, cuvinte uluitoare despre Marian Copilu: „Jos pălăria, tigrule!”

. Venit în România pentru prima dată la Urziceni, fostul portar a reușit să bifeze nume importante în CV. Arlauskis a jucat la echipe precum Rubin Kazan, FCSB, Watford, Espanyol sau CFR Cluj. Arlauskis a avut o colaborare de succes cu conducătorul de fotbal Marian Copilu, trecut pe la Urziceni, CFR și Universitatea Craiova.

Marian Copilu, omul care i-a influențat decisiv cariera lui Giedrius Arlauskis

“Pentru mine, Marian Copilu e un om foarte important, un om foarte corect. Un om serios, profesionist. Exact cum sunt eu, d-aia îmi place foarte mult de el, ne înțelegem bine. La el, cuvântul e cuvânt.

ADVERTISEMENT

Cu el a fost un exemplu, era un moment când trebuia să semnăm un act adițional, o amânare de plată. Venea și zice că trebuie să ajutăm clubul, dacă pot să semnez. Și am dat cu pixul direct, am avut încredere în el, 100%.

Nici nu mă uitam, eu îl întrebam pe Marian dacă pot să semnez. A fost și momentul când am venit la CFR din Anglia, îi spuneam lui Marian că vreau un an, el a zis să semnez pe 3 ani, am semnat”, a declarat Giedrius Arlauskis.

ADVERTISEMENT

Arlauskis a reușit să se facă remarcat în fotbalul mare grație venirii sale la Unirea Urziceni. După 2 ani petrecuți în România, fostul portar a luat drumul Rusiei, acolo unde și-a petrecut 4 ani din carieră. În ciuda faptului că a prins doar 7 partide, Arlauskis s-a bucurat de un salariu mult peste ce putea obține în România. La fel s-a întâmplat și la arabi, acolo unde a câștigat peste 1 milion de euro.

Urziceni, FCSB și CFR au luat titlul cu Arlauskis în poartă

“Asta fost când am venit la CFR. După, am spus de ce îl apreciez pe Marian Copilu pentru că tot ce îmi spunea se întâmpla. Atunci după un an și ceva, eram la CFR, a venit o ofertă din Turcia, era 500.000 salariu. Oferte am mai avut, au fost și din Casablanca.

ADVERTISEMENT

Am vorbit cu Marian, i-am zis de 500.000 salariu și el a spus că prea puțin, să mai așteptăm că o să vină o ofertă mai bună. El a zis să merg pe mâna lui că o să vină o ofertă 100%. Și a venit oferta de la Al Shabab și am zis ‘jos pălăria, tigrule’. El tot tigru a rămas pentru mine. Așa îi zic mereu, e fratele meu”, a completat Giedrius Arlauskis.

Giedrius Arlauskis a jucat ultima dată pentru Universitatea Craiova. La începutul acestui an, lituanianul și-a anunțat retragerea din fotbal.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO. Show-ul se poate vedea în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, iar în premieră, în aceeași zi de la 17:30. Emisiunea este pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

Arlauskis a vorbit la superlativ despre Copilu