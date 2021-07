Gigi Becali, despre transferul lui Budescu! Cum poate ajunge mijlocașul la FCSB?

Visul suporterilor de a-l vedea pe Constantin Budescu evoluând din nou în tricoul roș-albastru poate deveni realitate, dar nu în orice condiții. Gigi Becali ar fi dispus să-l transfere doar în eventualitatea în care mijlocașul și-ar încheia definitiv socotelile cu saudiții de la Damac și ar deveni, practic, jucător liber de contract.

ADVERTISEMENT

„Eu am vorbit clar cu Budescu, iar băiatul știe că îl vreau, însă nu doresc să dau o sumă de transfer pe el la arabi”, a explicat patronul vicecampioanei, ținând, totodată, să sublinieze că nu se poate pune problema unui duel la distanță cu CFR Cluj.

După ce , ardelenii forțează și transferul lui „Budi”, în încercarea de a reface tandemul cu care Marius Șumudică a cucerit titlul în 2016, pe când antrena Astra Giurgiu.

ADVERTISEMENT

Budescu, dorit înapoi la FCSB, dar nu în orice condiții

„Eu am vorbit clar cu Budescu, iar băiatul știe că îl vreau, însă nu doresc să dau o sumă de transfer pe el la arabi. Am înțeles că el mai are contract acolo încă un an, iar dacă ar putea să plece de acolo liber de contract, atunci îl vreau la FCSB.

Dar să mă vedeți pe mine că intru în vreo licitație cu CFR , nu tată! Lucrul ăsta nu o să îl fac niciodată și să fie clar pentru toată lumea. Să vedem noi dacă nenea Șumudică își permite să dea bani pe el.

ADVERTISEMENT

Dar vedeți că Budescu are și un salariu mare la arabi și nu vine el în România pe 15.000 – 18. 000 de euro. A, dacă Șumi îi dă vreo 30 de mii de euro pe lună, atunci să se ducă la ei”, a declarat Gigi Becali pentru .

Șumudică, despre transferul mijlocașului la CFR Cluj: „E greu”

Chiar dacă și-ar dori să îl aibă din nou sub comandă, tehnicianul campioanei recunoaște, la rândul său, că , din pricina salariului încasat de Constantin Budescu în Arabia Saudită.

ADVERTISEMENT

„E greu. Budescu are un salariu de un milion de dolari, câștigă foarte mult. Noi am găsit o soluție să-l aducem pe Alibec, datorită priceperii lui Marian Copilu și cu relația pe care o am cu patroana de la Kayseri.

Am reușit să-l aducem în niște condiții senzaționale. Cu un salariu mai mic decât mulți care sunt în această cabină, restul suportă turcii. Deci astea sunt loviturile mele. Și cred că ne va ajuta, sunt ferm convins, îl cunosc

ADVERTISEMENT

. A fost nu numai decizia mea, ci și a conducerii. Eu nu am adus niciun jucător la CFR unde să decid de unul singur, cum nici conducerea nu a adus la CFR jucători fără să mă întrebe.

Deci există o relație cu președintele clubului, Marian Copilu, în perioada unei zile, aproape tot timpul. Doar când se duce să doarmă, nu dormim împreună, că nouă ne plac fetele, nu ne plac băieții. În rest, suntem împreună, ne sfătuim”, a explicat Marius Șumudică.